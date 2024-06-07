興邦安居B開工 陳其邁：高雄社宅規劃達2.2萬戶

高雄市前鎮區「興邦安居B」社會住宅今天舉辦開工典禮，高雄市長陳其邁說，社宅很重要，地方不夠錢興建就要更認真找資源，高雄努力找地讓中央來蓋，目前社宅規劃已達2萬2000戶。

國家住宅及都市更新中心今天舉辦「興邦安居B」社會住宅開工典禮，陳其邁致詞時說，會前媒體問到財劃法修法議題，「國民黨版本對雙北以外城市真的不公平」。

陳其邁有感而發說，「要蓋那麼大的工廠、煙囪也不是高雄決定的」，而是過去中央政府決定的，這也讓高雄和台北的碳排放量有很大差異。政府應該要多關注像高雄這類發展污染較多、人口多且人口結構老化比較嚴重的縣市，全盤考量以公平分配資源。

住都中心董事長花敬群致詞時說，中央推動社宅政策需有地方相挺，而自己這幾年來到高雄的次數非常多，高雄與中央的合作是最好的，也因此高雄社宅戶數從最早8800戶到1.2萬、1.5萬，到現在已經是2萬戶。

興邦安居基地位在第75期市地重劃區，住都中心簡報時表示，周邊公共設施完善，且鄰近輕軌、捷運站及亞灣新創園區，區位優良且生活機能完善。花敬群則說，自己敢保證興邦安居蓋起來一定比旁邊的民間建案更優質，更實踐居住正義。

興邦安居二期社宅規劃960戶，預計117年3月完工，總工程經費49億8438萬元，由中央全額投資。住都中心表示，加上相鄰已於去年動土的興邦安居一期社宅663戶，合計1623戶，為前鎮區最大規模社會住宅案。

「興邦安居B」規劃1幢4棟地上14層、地下2層，可提供960戶社宅單元，設置店舖與社區集會空間。住都中心表示，社區停車出入口採取汽、機車分道，以寬闊的帶狀開放步道加深車道退縮空間，拉長進出動線，有效降低對周邊的交通影響。

此外，高雄市「凱旋青樹」社宅去年起入住，近日住戶反映偵煙器常在煮飯或洗澡就警鈴大作，市府日前允諾要改進，7日凌晨再度發生警報大響，都發局長吳文彥今天接受媒體聯訪說，社宅消防警鈴特別敏感，已與住戶安排時間，這週將請消防局、消防器材商，以及消防設備公會會勘調整。