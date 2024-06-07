高捷岡山車站行車測試 時刻表、搭車月台調整看這裡

高雄捷運RK1岡山車站將進行履勘作業，高捷將於6月11日至12日進行相關行車測試，期間所有列車抵達R24岡山高醫站後將繼續開往岡山車站，但因岡山車站不提供載客服務，終點站仍為岡山高醫站，旅客需配合站務人員引導於岡山高醫站下車。

測試期間高捷將採用岡山車站通車後的時刻表，營運時間調整為首班車紅線端點站小港站、岡山車站上午5點55分發車，岡山高醫站上午5點57分發車；末班車於紅線端點站小港站、岡山車站凌晨0時發車，岡山高醫站凌晨0時2分發車。

高捷提醒乘客，6月11日至12日測試期間，岡山高醫站往小港方向搭車月台為「下行月台」；6月13日後搭車月台，恢復為上行月台或下行月台候車。測試期間列車時刻表有所變更，建議趕時間的乘客提前至月台候車。有關測試期間各站詳細時刻表可至高雄捷運公司官方網站查詢。