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捷運紅線「台南不做邁邁做」？南市議員批被高雄吃豆腐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀在議會總質詢指出，台南捷運紅線不和高雄紅線串聯，很快就傳出高雄要北延到台南，目前網路熱議「台南不做高雄做、謝謝邁邁」等聲音，要求交通局說清楚，不要讓外界以為市長黃偉哲很無能，被高雄市長陳其邁搶走眉角。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員郭鴻儀在議會總質詢指出，台南捷運紅線不和高雄紅線串聯，很快就傳出高雄要北延到台南，目前網路熱議「台南不做高雄做、謝謝邁邁」等聲音，要求交通局說清楚，不要讓外界以為市長黃偉哲很無能，被高雄市長陳其邁搶走眉角。記者吳淑玲／翻攝

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，台南確定不跨二仁溪，市議員今在議會批說，現在外界出現「台南不做高雄做、謝謝邁邁」、「邁邁聽到台南人的心聲」等聲音，要求交通局對外說清楚，不要讓外界以為「市長黃偉哲無能到這種地步，被陳其邁搶走眉角」，要好好說明不要讓市民誤解。

台南市副市長葉澤山說，誤會大了，台南捷運紅線列在優先路網，但高雄紅線因湖內一帶人口量還不足，是比較晚規畫，原本希望兩個路網一起規畫，但台南已經等了高雄1年多，後來因兩市軌道系統不一樣，他代表和高雄副市長林欽榮確定不串聯，高雄說要延伸北上到台南，一是沙崙線、一是奇美線，但有關路線及車站，未來都還要再討論。

市議員郭鴻儀今在議會批說，台南捷運紅線確定不和高雄捷運紅線串聯，高市捷運局馬上對外表示，將規畫紅線延伸線再往北延，分兩線進台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，可服務高雄、台南間產業聚落及生活圈。現在外界出現「台南紅線不跨過二仁溪，高雄市邁邁說我們過去接就好你們不用過來」，網路上燒的是「台南不做高雄做，謝謝邁邁」，還有「邁邁聽到台南市民的聲音」，是不是很悲哀，也是「吃台南豆腐」。

交通局長王銘德說，台南捷運紅線可行性研究於2022年底即完成期末報告，因路線延伸至高雄市境內於大湖站銜接高雄捷運紅線，故需經兩市共同成立捷運推動小組及議會同意後方可提送中央審查，經歷1年餘的溝通協調，因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同及民眾搭乘便利性，不希望由台南紅線行經高雄市境內銜接該市紅線。

雙方協調後達成各市境內採用各自系統的共識，台南市政府除予以尊重外，並請高雄市政府加速啟動高捷紅線北延方案的可行性研究等規畫作業，以利早日實現兩市路網串聯，後續高雄市政府路線如需行經南市境內時，將再適時提供相關協助。

交通局說，目前正辦理台南捷運紅線可行性研究報告修正，將迄點由原先規畫的大湖R10站修正至嘉南藥理大學R6站，並將於後續取得議會同意後盡速提報中央審查。

台南紅線最初可行性研究案設10座車站、1座機廠，起點為中華東路與大同路口的大林站，沿台1線往南，在南市6站為大林、南台南、仁愛里、台南航空站、奇美博物館、嘉南藥理大學，高市境內4站已取消，現訖點修正為R6站嘉藥大學。

台南 高雄市 高雄捷運

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