澎湖縣議會公開譴責陳光復藐視議會 縣府說話了

澎湖縣議會今天縣政總質詢，議長陳毓仁在總質詢開始前，公開宣讀聲明，譴責縣長陳光復干預議會職權，藐視議會，認為「嚴重逾越了行政權與立法權的分際，大開民主倒車」。澎湖縣政府表示，縣長回應沒藐視議會的意思，只希望能有討論空間。

澎湖縣議會昨天第一天總質詢時，議員蔡清續提出，要議會召開程序委員會，討論如何退回縣府的提案，引起陳光復不悅。今天澎湖縣議會第二天縣政總質詢，一開始，議長陳毓仁便在主席台上宣讀譴責陳光復的聲明，指責陳光復干預議會職權，藐視議會。

陳毓仁宣讀聲明說，縣長是行政機關首長，無論是依民主政治精神，或者依地方制度法，議會都不是澎湖縣政府的下屬機關，議員也不是縣長的橡皮圖章或下屬，議會以何種形式監督、審查、退回，或者通過或不通過縣府提送的案件，是屬議會的法定職權，也是民主政治運作中，人民透過議會監督政府的重要環節，縣長不能以任何形式干預議會的運作。

陳毓仁聲明，昨天上午縣長在答詢議員蔡清續質詢，就議會召開程序委員會如何退回縣府提送的案件，「說三道四，指手畫腳」指責議會程序委員會的運作及決議，「這是公然干預議會職權，嚴重逾越了行政權與立法權的分際，大開民主倒車」、「議會議員如何審查縣府提送的議案，是議員及議會的職權，不容縣長干預」。

陳毓仁表示，縣長昨天上午在議會議論及批評議會程序委員會的言行，屬藐視議會行為，他以議長的身分，代表議會全體議員，公開聲明譴責及糾正。這項聲明並指出，議員決定退回縣府的提案，決定不審查縣府的提案，決定不通過縣府的提案。

澎湖縣政府表示，「縣長回應沒藐視議會的意思，只希望能有討論空間」，晚一點會再統一回覆。