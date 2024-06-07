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黑鷹最大巡航空速奔綠島 救回誤食農藥男子性命
台東縣綠島鄉38歲陳姓男子誤食農藥，情況危急，空勤黑鷹直升機以最大巡航空速飛往綠島，將陳男送到台東急救搶回一命。
駐守在台東豐年機場的空勤總隊第3大隊第3隊今天發布新聞表示，今天清晨5時許接獲總隊命令，綠島鄉38歲陳姓男子誤食農藥，當地衛生所無法救治，急需後送台東。
第3隊接獲命令後，立即出動黑鷹直升機以最大巡航空速飛往綠島，將病患和家屬送到台東豐年機場，由救護車轉送台東馬偕醫院急救。馬偕醫院表示，幸好及時後送到台東，搶回一命，目前尚在加護病房觀察。
空勤表示，最大空速須以當時溫度及高度和載重為計算，通常是在每小時120至170海里。1海里約為1.8公里，因此換算地面速度，當時約每小時216至306公里。
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