都是儒家聖賢...高雄有孟子路、曾子路為何沒孔子路？原因曝

一名網友在高雄市高鐵附近查餐廳地圖，發現附近有曾子路、孟子路，就是沒有孔子路，在網路貼文好奇詢問，「平平都是儒家聖賢，怎沒孔子？」有網友指有至聖路，「至聖」就代表孔子，另有網友說，小港有孔宅，有孔宅路、孔鳳路，孔廟也有一條孔營路，網友的一堆解答替原PO解了惑。

PTT高雄版網友以「為什麼有曾子路、孟子路，沒有孔子路」為題貼文，指在在高鐵附近查找餐廳地圖時，發現高鐵附近有曾子路、孟子路，都是東西向道路，可是附近卻沒有孔子路，好奇詢問網友是否知道原因？

有網友趣稱，「因為這樣路面會很多孔，很不方便」；有網友認為這樣豈非「老子、墨子、孫子、韓非子都要有路」；有網友笑指，「誰降低古文比例的，請出來道歉」。

有網友點出原因，指沒有孔子路，但有至聖路，「至聖」就代表孔子了；另有網友指出，小港區的孔宅有孔鳳路和孔宅路；有網友表示，高雄有孔廟，附近也有孔營路，還有一條孔明街。