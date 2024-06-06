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金門獲贈4台新式自動心肺復甦機 全面提升急救能力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」派人跨海來移交新式自動心肺復甦機4台，由消防局長呂英華代表接受。圖／金門縣消防局提供
「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」派人跨海來移交新式自動心肺復甦機4台，由消防局長呂英華代表接受。圖／金門縣消防局提供

為提升到院前緊急救護服務品質，金門縣消防局積極向內政部消防署爭取救護裝備器材補助，今年度再獲捐贈總價400萬元的新式自動心肺復甦機4台，消防局長呂英華在接受此一捐贈後表示，這是一件意義非凡且溫暖社會人心的補助案，結合中央與民間的資源，致力於緊急救護服務品質的提升，將有助於提高到院前心肺功能停止患者的存活率。

此次內政部消防署移撥消防局的新式自動心肺復甦機，是「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」捐贈給全國各消防機關，連同於112年爭取到1台，金門共計爭取到5台；這批捐贈器材將進一步提升金門地區的急救能力，自動心肺復甦機是現代醫療技術的重要工具之一，它能在心肺功能停止的情況下，為患者提供及時的心肺復甦，提高急救成功率和患者存活率。消防局將這些自動心肺復甦機配置在每個消防分隊，以確保在緊急情況下，能夠快速地為民眾提供緊急救護服務。

代理商亞帝昇有限公司也代表「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」跨海來移交這批救命機器，由呂英華代表接受。呂英華感謝「財團法人林堉璘宏泰教育基金會」的慷慨捐贈，這將有助於加強金門的急救能力，保障人民的生命健康安全。消防局也將積極辦理相關訓練工作，強化消防同仁和社會大眾的急救意識和技能，提升緊急救護品質。

金門縣消防局表示，將會妥善保管和使用這些自動心肺復甦機，並定期進行檢測和維護，以確保在需要時能夠正常運作，提供給需要的鄉親最有效的援助。

金門縣消防局獲贈4台新式自動心肺復甦機，未來將配置在每個消防分隊，以確保在緊急情況下，能夠快速地為民眾提供緊急救護服務。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局獲贈4台新式自動心肺復甦機，未來將配置在每個消防分隊，以確保在緊急情況下，能夠快速地為民眾提供緊急救護服務。圖／金門縣消防局提供

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