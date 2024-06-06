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花蓮地震後觀光客轉向墾丁、小琉球？當地訂房率曝光 旅宿業持續低迷

中央社／ 屏東縣6日電
端午連假8日登場，屏東縣政府交通旅遊處粗估墾丁、小琉球一帶訂房率7成。聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影
端午連假8日登場，屏東縣政府交通旅遊處粗估墾丁、小琉球一帶訂房率7成。聯合報系資料照片／記者潘欣中攝影

端午連假8日登場，屏東縣政府交通旅遊處粗估墾丁、小琉球一帶訂房率7成；旅宿業者表示，訂房率雖較平日佳，但不比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，國旅客源少，旅宿業持續低迷。

屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞告訴中央社記者，端午連假期間小琉球、墾丁一帶平均訂房率粗估7成，與以往連假訂房率相比，表現稍差，有可能是受大學期末考將至，或最近天氣不佳影響。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，墾丁一帶端午連假狀況好的旅館訂房率有8、9成，差的7、8成；雖然比平日好，但不比疫情前通常在連假前2天就有9成多訂房率，連假訂房率顯現國旅客源少；疫情後平日訂房率也比疫情前差1、2成。

林榮欽說，網傳花蓮地震後許多觀光客轉向墾丁、小琉球，但墾丁一帶旅宿業者感受不大；反而是清明連假時因縣府在墾丁辦理音樂祭台灣祭，出現疫情後難得滿房盛景，甚至還有旅客訂不到房，希望政府推動促進國旅政策。

林榮欽認為，國際客減少也是南部旅宿業持續低迷因素，雖然桃園機場國際線都已恢復得差不多，高雄機場國際航線僅疫情前6成，許多東南亞航線未復航，對南部觀光業也有影響；另外，旅宿業缺工也造成旅館大日無法接滿訂單，盼政府開放更多外籍人力。

屏東縣政府 訂房 連假

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