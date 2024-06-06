屏縣表揚全中運學生 合照時他「公主抱」縣長周春米

屏東縣府今下午表揚2024年全國中等學校運動會、全國身心障礙國民運動會獲獎選手頒獎典禮，縣長周春米逐一頒獎表揚獲獎學生，頒獎時，林邊國中九年級黃秉紘在全中運拿下滑輪溜冰冠軍，他接到縣長周春米頒發獎牌後，準備合影時，他問縣長，「可以將你抱起來嗎？」，隨即「公主抱」周春米，全場一片歡聲雷動。

今天頒獎典禮，周春米頒發獎牌給林邊國中九年級黃秉紘，準備合影時周春米舉起愛心手勢，這時黃秉紘問縣長「我可以公主抱嗎？」，周春米這時有點驚訝問「你抱得起來嗎？」連問兩次，黃秉紘點頭說「可以」。接著黃秉紘就把周春米「公主抱」起來。

主持人接著問，「攝影師有捕捉到嗎？有需要再補拍一次嗎？再一次請把縣長抱起來」，黃秉紘再次把縣長抱起來，全場鼓掌，兩次抱起各約5秒鐘。

為什麼「公主抱」縣長？黃秉紘會後受訪說，展現運動員活潑動力、熱情洋溢的一面。他練直排輪10年，當初國小看到教練帶選手練習時，「當下覺得很帥」開始練直排輪，這次全中運奪一金一銀，也是他目前最好的成績，他說，練直排輪，面對長距離賽事，必須要忍耐酸，刻苦耐勞，未來朝國手目標邁進。

「每位選手都是屏東的驕傲！」周春米說，屏東縣代表隊共奪得112面獎牌，選手們全力以赴、永不放棄，令人感到敬佩，為鼓勵屏東縣代表隊選手，頒發全中運獎勵金530萬7651元、身心障礙國民運動會82萬8853元，期待屏東囝仔持續挑戰自我，並在10月的全民運勇奪佳績。

周春米說，今年有許多新生代選手加入，縣府團隊會做孩子們後盾，讓選手們在體育競技的舞台上繼續發光發熱。

縣府體育發展中心表示，全中運賽事16金32銀31銅，枋寮高中柔道選手呂心潔及潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤達成2連霸。新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷完成3連霸。

全國身心障礙國民運動會屏東代表隊囊括9面金牌，包含特奧三人制籃球1金、特奧羽球3金及特奧輪鞋競速5金，此外，屬帕拉林基達福林匹克運動會競賽項目的肢障桌球李雅朱，獲得個人單打賽第2名，是連續10年都獲得獎牌的桌球實力老將。