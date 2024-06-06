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國民黨屏東議員王景山判刑定讞遭解職 縣府：不遞補、不補選

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國民黨籍屏東縣議員王景山經營堆肥廚餘回收公司，被控違法傾倒堆肥廚餘違反廢棄物清理法，最高法院維持二審1年10月判決，他喊冤全程沒有不法，是政治辦案。圖／取自王景山臉書
國民黨籍屏東縣議員王景山經營堆肥廚餘回收公司，被控違法傾倒堆肥廚餘違反廢棄物清理法，最高法院維持二審1年10月判決，他喊冤全程沒有不法，是政治辦案。圖／取自王景山臉書

國民黨籍屏東縣議員王景山，與兒子王琮荃、合夥人莊杰龍經營堆肥廚餘回收公司，在多處違法傾倒堆肥廚餘，因涉違反廢棄物清理法遭法辦，一審緩刑，二審卻改判1年10月，最高法院維持原判定讞，王景山將被解職並在近期入獄，今天獲悉後震驚不已，他喊冤全程沒有不法，讓人不得不有政治辦案的聯想，大嘆「太可怕了！」。

王景山說，公司收集的堆肥廚餘都有經過處理，農民也當作有機肥料使用，更沒有汙染任何土地，環保局驗了也沒汙染問題，法官卻以沒有裝袋，未按操作程序，視同廢棄物；他在議員選舉前被檢方收押49天，直到選前幾天才放人，律師舉多個類似判例都無罪，法院卻不採，過程中有利的證人也不傳，讓人不得不有政治辦案的聯想，直呼「政治太可怕了！」，已做好入監的心理準備，為民服務工作由助理接手，不會中間。

屏東縣政府民政處表示，依照地方制度法79條，被判有期徒刑即解職，且在宣判當日起解職，另依選舉罷免法第74條，因為並非違反選罷法遭解職，因此不遞補；且王的第二選區缺額未達二分之一，也無補選問題。

國民黨 屏東縣政府 選罷法

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