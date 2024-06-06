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排骨便當吃到一半…驚見蜈蚣亂爬 高市衛生局稽查結果出爐

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
蜈蚣（紅圈處）在排骨肉上爬來爬去。圖／讀者提供
蜈蚣（紅圈處）在排骨肉上爬來爬去。圖／讀者提供

高雄有民眾在苓雅區一間便當店購買排骨便當，吃到一半後赫然發現排骨肉有1隻蜈蚣爬來爬去，當場用手機錄影並上網爆料。高市衛生局今天循線前往便當店稽查，發現未在店內發現蜈蚣，且店家定期委外進行蟲、蟎、鼠等病媒、害蟲防治及殺菌消毒，並有紀錄可循，但現場作業環境仍有食材未離地等多項缺失，已要求業者限期改善。

今天網路流傳一段影片，內容是1隻蜈蚣在便當裡的排骨肉上爬來爬去，一名男子用筷子指出蜈蚣位置，叫身旁友人來看，友人一度看不清楚蜈蚣所在的位置，男子用筷子靠近蜈蚣，蜈蚣又爬了起來，友人見狀驚喊：「在爬了，在爬了！」

衛生局說，在網路發現這段影片後，立刻派人循線苓雅區這間便當店稽查，現場未發現作業場所有蜈蚣，而且店家定期委外防治病媒，有紀錄可循，便當店內的熟食菜餚與排骨雖有覆蓋。

但現場作業環境仍有冷藏冷凍食品未覆蓋、無溫度紀錄表、清潔用品與食品原料未分區儲放、食材未離地、未依先進先出原則，私人物品未分區放置、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失。

衛生局依食品安全衛生管理法，要求業者限期改善，如果複查未改善，可處新台幣6萬元以上罰鍰。衛生局提醒，民眾外帶餐食購買後儘快食用，若暫無法食用，應妥善保存在衛生良好的地方。

便當 衛生局 食材

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