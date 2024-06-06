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輝達擬在台設研發中心 陳光復：澎湖積極爭取

中央社／ 澎湖縣6日電
澎湖縣長陳光復。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
澎湖縣長陳光復。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

輝達執行長黃仁勳日前宣布將在台灣設立研發中心並建造總部，澎湖縣陳光復今天在澎湖議會總質詢中答詢表示，將積極爭取在澎湖設立研發中心。

國民黨籍澎湖議員歐中慨今天在縣政總質詢中表示，黃仁勳日前宣布將在台灣設立研發中心並建造總部，各縣巿首長積極爭搶輝達進場，期望擠進台灣AI生態鏈，帶動地方發展；建議爭取輝達NVIDIA公司研發中心進駐澎湖。

對此，陳光復表示，澎湖的條件非常好，「澎湖縣龍門智慧產業園區」主要聯外道路為202縣道及204縣道，西側為龍門漁港，面積約為9.52公頃，足以提供大型廠商合法且機能完善的產業用地，並提升廠商在海陸運輸上的競爭基礎。

陳光復說明，澎湖在國有與縣有土地整理、法令及產業升級相關政策已著手處理，同時提供友善的投資環境，歡迎輝達NVIDIA公司及其他AI設計中心等進駐澎湖，強化澎湖與國際合作鏈結，創造宜商宜居好城市。

陳光復歡迎黃仁勳可以來澎湖走走看看，品嚐澎湖海鮮，品味澎湖風情，澎湖也是聯合國教科文組織所支持的世界最美麗海灣組織的成員之一。

澎湖縣 陳光復

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