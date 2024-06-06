高雄運發局端午推運動酷澎券 看龍舟賽花200給1300

不讓因演唱會經濟推出的夜市商圈優惠券專美於前，高雄市府運發局推出「高雄運動一起GO酷澎券」，為今年高雄愛河國際龍舟賽炒熱氣氛，民眾花200元台幣就可以獲得包含龍舟市集、水樂園、飯店住宿等價值1300元的折價券。對於議員質疑高雄運動場館淪為演唱會場所，運發局長侯尊堯澄清去年辦比賽比疫情前還多。

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於端午佳節6月8日至10日在高雄愛河熱鬧登場，高雄市政府運動發展局推出「高雄運動一起GO酷碰券」，民眾只要花200元，就可有價值1300元的優惠，包含愛河龍舟市集、愛河水樂園活動、高雄合作飯店住宿等。

運發局長侯尊堯表示，今年高雄國際龍舟賽有165隊參賽，他笑說每年市府隊與市議會隊的競賽總是令人注目，今年市長帶領的市府隊練習的相當認真，日前還冒著大雨練習。據他了解，議長康裕成也下達必勝令，要帶領議會同仁贏得比賽。

6月份除了高雄國際龍舟賽外，還有2024高雄羽球大師賽在6月18日登場，這項賽事是第2年舉辦，運發局長侯尊堯表示，這次端午節推出的酷澎券的部分優惠，像是住宿、水樂園等優惠屆時也可在使用到8月底。

對於被議員批評高雄巨蛋、世運主場館淪為演唱會舉辦場地，國際體育賽事卻未增加，直呼「運動產業不見！」侯尊堯表示，過去6年，除了2020、21年因疫情，取消多場運動賽事外，高雄巨蛋舉辦的運動賽事日數去年還比疫情前增加，只是因為演唱會增加場次幅度較大，讓外界誤以為高雄巨蛋只辦演唱會，未來也會積極爭取舉辦各項國內、外運動賽事。