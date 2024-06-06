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高雄端午連假路況 估車流較一般假日增加5%

中央社／ 高雄6日電

今年端午假期3天，高雄市交通局今天表示，依歷年車流資料預測市區車多路段與時段，旅遊高峰預計落在連假第2天，流量將較一般假日增加約5%，出遊前可先掌握路況，避開壅塞。

高雄市交通局今天發布新聞稿指出，今年端午假期為6月8日至10日共3天，交通局依歷年車流資料預測市區車多路段與時段，旅遊高峰預計落在連假第2天的6月9日，流量將較一般假日增加約5%；其中旗津、西子灣及駁二周邊車流較多。

交通局公布高雄市各景點6月9日的車多時段，包括旗津下午3時至晚上8時；西子灣、駁二下午2時至晚上8時；旗山、美濃下午2時至下午5時；佛光山（佛陀紀念館）上午10時至12時；SKM PARK上午10時至晚上7時。

此外，義享天地下午3時至晚上7時；巨蛋下午2時至晚上8時；義大世界下午1時至晚上6時；夢時代上午11時至晚上9時；愛河灣（龍舟賽）下午1時至晚上8時。

高速公路周邊幹道車多時段則為東向往國道上午10時至12時、下午3時至晚上7時，西向往市區為上午11時至晚上7時。

交通局表示，連假期間愛河水域舉辦「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」活動，愛河水域及各觀光景點周邊道路易壅塞且停車空間有限，為避免塞車、停車等問題耽誤寶貴時光，可多搭乘大眾運輸系統。

開車民眾建議出門前利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢即時路況。外出途中可注意道路上電子看板及導引牌面，並收聽路況廣播，避免塞車。

端午節 連假 高雄市

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