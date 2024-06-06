快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

高雄青農有機玫瑰花醬 奪2024世界品質評鑑金獎

中央社／ 高雄6日電

高雄青農「杉恆壹樹」創辦人王宥勝利用自家玫瑰打造出有機玫瑰花醬，榮獲「2024 Monde Selection世界品質評鑑大賞」金獎；近期更進駐杉林永齡農場種植有機玫瑰，為高雄農業帶來新契機。

王宥勝是高雄市杉林區在地青年農民，致力於種植觀賞玫瑰與有機食用玫瑰的王宥勝，經過3年多努力研發，推出一款可食用且實用的「有機玫瑰花醬」，嚴選自家種植的有機食用玫瑰「秋日胭脂」，加入有機砂糖和有機檸檬原汁熬製而成。

憑藉細緻的製程和高品質原料，王宥勝的玫瑰花醬榮獲比利時布魯塞爾「ITQI國際風味評鑑所」頒發的「2024絕佳風味三星獎章」及「2024 Monde Selection世界品質評鑑大賞」金獎，成功將高品質的玫瑰轉化為國際認證的美味佳餚。

王宥勝今年也一舉獲選農業部「百大青農」及「全國農業達人選拔大賽」亞軍。近期更進駐杉林永齡農場種植5公頃有機玫瑰。他的成功故事不僅為高雄農業注入了新的活力，更展現出對農業事業的付出與貢獻。

王宥勝說，這些殊榮不僅是對他個人的肯定，也大幅地提升了高雄在地農產的知名度。未來也將持續致力於玫瑰花產品的研發和推廣，希望能透過自身實踐，為更多青年農民帶動創業合作機會，共同推動高雄農業的轉型與升級。

高雄市農業局今天新聞稿指出，除了玫瑰花醬，王宥勝還推出玫瑰花禮盒、玫瑰霜淇淋、玫瑰純露等產品，並異業合作推出玫瑰面膜，以多元化經營方式拓展事業版圖。期許高雄杉林的玫瑰花香遍布全台，讓玫瑰成為杉林浪漫的代名詞。

高雄市農業局長張清榮表示，農業局除了開辦型農培訓班，提升青年從農軟實力之外，也有高雄青創農企業孵育計畫等資源，持續為他們提供資金、技術等各方面協助，盼能夠讓更多青年人才投身高雄的農業事業。

青年 青農 高雄市

延伸閱讀

AI Labs亞灣研發總部今揭牌 陳其邁：感謝「海軍陸戰隊」搶灘

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

高雄國立大學大二生凌晨墜樓亡 原因待釐清

爭取輝達 林岱樺臉書突感謝經長間接證實落腳高雄

相關新聞

高雄運發局端午推運動酷澎券 看龍舟賽花200給1300

不讓因演唱會經濟推出的夜市商圈優惠券專美於前，高雄市府運發局推出「高雄運動一起GO酷澎券」，為今年高雄愛河國際龍舟賽炒熱...

澎湖發展郵輪觀光 迎來7.5萬噸挪威「奮進號」

排水量達7萬5000多噸的挪威郵輪「奮進號」今天首度泊靠澎湖馬公港，是近20年來噸位最大的一艘，帶來1300多名遊客，晚...

屏東恆春敬老金設限 居民怨不公

屏東縣恆春鎮重陽、春節及端午都發敬老金，端午節有4名百歲人瑞可領3.6萬元，但此社會福利須2014年底前設籍恆春才能享有...

新聞眼／資源患不均 藝文發展易失衡

文化部扶植藝文團體的預算有限，不患寡而患不均，高雄市近3年入選獎勵補助的地方傑出演藝團體，重複性高，資源集中在少數團體，...

高雄藝文團體補助 遭疑大品牌拿走

文化部每年編預算供縣市獎勵地方傑出演藝團隊，高雄市含補助加上自籌款共300多萬元，每年從20個申請團體中選出4至6個獎助...

澎湖東衛坑道變身藝廊 戰地遺址活化綻文化氣息

澎湖東衛坑道，不再是早期的戰備設施，在澎湖縣政府既保存歷史又活化再利用下，搖身變成綻放文化氣息的藝廊坑道，今天正式對外開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。