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海洋國際青年論壇海生館舉辦 創新提案守護海洋

中央社／ 高雄6日電

海委會美國在台協會高雄分處攜手4、5日在海生館舉辦「台灣海洋國際青年論壇」；自2019年開辦已吸引24國、800多名學生和科學家參與，藉創新提案為海洋環境帶來希望與變革。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，12組通過初選進入決選團隊針對海洋酸化、海龜保育、海洋廢棄物、過度撈捕、海洋生態保育等議題，融入海洋教育推廣、海洋公民行動及地方創生等模式，提出解決方案。

海委會表示，為鼓勵學生更多創新、實現提案構想，不僅補助每個決選團隊參賽實作金，還新增3個特別獎項，「最佳創新獎」由國立台灣大學、國立屏東科技大學組成「神奇海綿」團隊獲得；「最具潛力獎」由康乃薾國際實驗國高中團隊「Ocean Lovers」獲得；最佳實踐獎由高雄美國學校、Northwood HighSchool團隊「WeHackers」獲得，提供圓夢獎金總計新台幣44萬元。

美國在台協會高雄分處長張子霖表示，台美夥伴關係穩步擴展，雙邊共享許多價值觀，其中包含藉減少有害排放及自然資源保育，保護未來世代並保存對地球的共同願望。美國將繼續與台灣及其他世界夥伴密切合作，推動海洋保護和全球環境議題。

政務副主委黃向文表示，活動已成為青年學子每年固定參與的海洋盛事，激勵許多年輕一代正視海洋環境面臨挑戰並提出創意解方，同時為他們提供交流平台，互相學習分享彼此觀點與看法，讓活動成為具備國際影響力的海洋青年平台。

海委會 美國在台協會 青年

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