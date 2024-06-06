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澎湖發展郵輪觀光 迎來7.5萬噸挪威「奮進號」

中央社／ 澎湖縣6日電
排水量達7萬5000多噸的挪威郵輪「奮進號」今天首度泊靠澎湖馬公港，是近20年來噸位最大的一艘，帶來1300多名遊客，晚間還將在海上欣賞美麗花火，再駛返基隆港。圖／中央社
排水量達7萬5000多噸的挪威郵輪「奮進號」今天首度泊靠澎湖馬公港，是近20年來噸位最大的一艘，帶來1300多名遊客，晚間還將在海上欣賞美麗花火，再駛返基隆港。圖／中央社

排水量達7萬5000多噸的挪威郵輪「奮進號」今天首度泊靠澎湖馬公港，是近20年來噸位最大的一艘，帶來1300多名遊客，晚間還將在海上欣賞美麗花火，再駛返基隆港

「奮進號」首航澎湖，港務公司特別自基隆調派一艘拖船進行噴水禮，濛濛細雨中，「奮進號」泊靠1號碼頭，吸引大批民眾圍觀。

澎湖縣政府參議陳晶卉、港務公司馬公管理處長康家齊、澎湖國家風景區管理處長洪志光等人登輪，代表致贈首航紀念牌與紀念品，歡迎郵輪到訪澎湖。船上旅客也分赴本島各景點參訪。

澎湖縣政府旅遊處表示，郵輪觀光在全球蔚為風潮，近年陸續有國際大型郵輪泊靠澎湖，今年3月有「旅行者號」與「奧德薩號」抵澎，今天有「奮進號」，後續還有5航次，顯見澎湖深具發展郵輪觀光潛力。

「奮進號」船長268公尺，甲板層數14層，是民國94年首艘泊靠在馬公港完成1號碼頭延建的「日本丸」後，近20年來泊靠馬公港噸位最大的一艘。

基隆港 澎湖縣 郵輪 馬公

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