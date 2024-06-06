屏東恆春敬老金設限 居民怨不公

屏東縣恆春鎮重陽、春節及端午都發敬老金，端午節有4名百歲人瑞可領3.6萬元，但此社會福利須2014年底前設籍恆春才能享有，讓近年移居恆春的民眾抱怨看得到，吃不到，鎮民代表建議設籍年限放寬或取消，鎮長尤史經指依目前財政狀況有困難，公所已規畫將每年1.4億元社福預算均分鎮民共享，平均每人可領近5000元，仍需和鎮代會討論。

恆春鎮2017年通過自治條例後，65歲到99歲長輩每人發1000元到6000元不等敬老金，百歲人瑞可領到3.6萬元，恆春65歲以上老人占17%，重陽、春節及端午都發，但限2014年12月31日前設籍的長輩才享有，今年符合資格者有4900多人。

鎮民代表陳進興、楊志偉認為，不少退休族遷居恆春，因不符設籍規定被排除敬老金資格。另台電核3廠回饋鎮民每人每月150元的生活扶助金也有相同問題，紛抱怨制度不公，建議設籍年限延後放寬或乾脆取消。

鎮長尤史經說，恆春已跌破3萬人，他上任後加碼發放多樣福利補助，鎮代建議修正設籍條件，依目前財政實有困難，公所已規畫將每年1.4億元社福預算均分，平均每人可領近5000元，但此案仍需和鎮代會討論。

鎮代對社福預算均分共享意見不一，認為設籍限制對近年遷入的鎮民確實不公，均分社福預算又會引發既得利益者反彈，適當放寬設籍限制，應必較可行。