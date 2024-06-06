新聞眼／資源患不均 藝文發展易失衡

文化部扶植藝文團體的預算有限，不患寡而患不均，高雄市近3年入選獎勵補助的地方傑出演藝團體，重複性高，資源集中在少數團體，不免令外界質疑只扶植「特定對象」，而輕忽其他優質卻資源匱乏的團體，造成藝文界大者恆大、弱者恆弱的「馬太效應」，恐造成藝文發展失衡。

每年中央補助及市府自籌300餘萬元獎助地方傑出演藝團體，地方藝文團體眾多，入選艱難，每年約20組團體申請，最終僅4至6組團體入選。雖然能入選代表實力堅強，但翻閱高雄市文化局2021年起近3年的入選名單，獲補助的團體重複性高，有的劇團年年獲獎助，亦不乏3年入選2次的團體。

高雄市文化局雖說明扶植傑出團隊的目的，是期望透過輔導與評鑑，促使地方團體積累能量，往中央扶植團隊邁進，爭取更豐沛的資源。現實上，高雄在地團體能晉階中央扶植團隊實屬鳳毛麟角，資源局限特定少數，錦上添花，如此的扶植機制，是否限縮更多渴需資源的藝文團體向上躍升，變成流於形式的預算消耗。

資源不患寡而患不均，錢更應該用在刀口上，已具知名度的團體若年年占據獎助名額，力爭上游的小型團體要熬到出頭天，恐怕道阻且長，主管機關在權衡之間似需多加思慮，以免失去扶植美意，反而落人口實。