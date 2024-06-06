高雄藝文團體補助 遭疑大品牌拿走

文化部每年編預算供縣市獎勵地方傑出演藝團隊，高雄市含補助加上自籌款共300多萬元，每年從20個申請團體中選出4至6個獎助，議員擔心有的團體長年受補助，相對壓縮其他團體空間，要求市政府檢討預算，增加扶植量能。高市文化局表示，文化部每年核定補助的金額不同，難以固定編列公務預算，高市每年扶植4到6個團隊，是希望壯大後能夠獨立向中央爭取更豐沛的資源。

高市文化局表示，入選高雄地方傑出演藝團隊，可獲30萬元至150萬元不等獎助，近3年有49團申請，僅21團獲補助，總金額980萬；但議員邱于軒質疑，過半數申請的團體未過，擔心有些團體長年受補助、壓縮他團空間。

「大品牌的藝文團體拿走補助，默默耕耘的地方團體根本希望渺茫。」高雄舞蹈創作舞集、橘兒童舞蹈團行政總監蔡耀輝說，許多地方藝文團體從零做起，無足夠資源、培育人才的時間漫長，但大型團體卻能輕易網羅人才，幾場表演吸引大眾眼球，就能承受在地藝文功勞。現在許多劇場及表演補助，都是固定幾個團體輪流在拿，真正勤勉做事的團體卻拿不到。

今年入選傑出團體的橄欖葉劇團總監張皓瑀說，劇團先前連續3年落選，心灰意冷之際改變經營方向，之後接連到校園、基金會、企業表演。綜觀文化局審查傑出團體的重點是「具備全台巡演量能」，但許多團體配合訂定巡演目標，獲經費後卻無法達成，甚至變成負債累累，建議文化局改變遴選方向，著重表演團體的藝文拓展性與未來性。

文化局長王文翠表示，傑出團體的申請資格包括立案2年以上、每年至少1次公開演出並成立行政團隊，每年符合條件的團隊約20個，並不會有團體長年受補助；議員邱于軒則認為，獲選率近2成，代表競爭大、總金額不足；王文翠回應，此計畫是針對經營面補助，另有表演類補助計畫及常態藝文補助計畫供申請。

文化局為獎勵本土優秀演藝團體穩定行政營運，提升創作水準，每年公開辦理補助，以4至6團為原則，每案獎勵金額最低30萬、最高150萬，今年總經費360萬、中央補助180萬。