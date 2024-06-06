聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄藝文團體補助 遭疑大品牌拿走

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄橄欖葉劇團致力推廣藝術與希望行動力，今年獲選為傑出演藝團隊。圖／摘自橄欖葉劇團臉書
高雄橄欖葉劇團致力推廣藝術與希望行動力，今年獲選為傑出演藝團隊。圖／摘自橄欖葉劇團臉書

文化部每年編預算供縣市獎勵地方傑出演藝團隊，高雄市含補助加上自籌款共300多萬元，每年從20個申請團體中選出4至6個獎助，議員擔心有的團體長年受補助，相對壓縮其他團體空間，要求市政府檢討預算，增加扶植量能。高市文化局表示，文化部每年核定補助的金額不同，難以固定編列公務預算，高市每年扶植4到6個團隊，是希望壯大後能夠獨立向中央爭取更豐沛的資源。

高市文化局表示，入選高雄地方傑出演藝團隊，可獲30萬元至150萬元不等獎助，近3年有49團申請，僅21團獲補助，總金額980萬；但議員邱于軒質疑，過半數申請的團體未過，擔心有些團體長年受補助、壓縮他團空間。

「大品牌的藝文團體拿走補助，默默耕耘的地方團體根本希望渺茫。」高雄舞蹈創作舞集、橘兒童舞蹈團行政總監蔡耀輝說，許多地方藝文團體從零做起，無足夠資源、培育人才的時間漫長，但大型團體卻能輕易網羅人才，幾場表演吸引大眾眼球，就能承受在地藝文功勞。現在許多劇場及表演補助，都是固定幾個團體輪流在拿，真正勤勉做事的團體卻拿不到。

今年入選傑出團體的橄欖葉劇團總監張皓瑀說，劇團先前連續3年落選，心灰意冷之際改變經營方向，之後接連到校園、基金會、企業表演。綜觀文化局審查傑出團體的重點是「具備全台巡演量能」，但許多團體配合訂定巡演目標，獲經費後卻無法達成，甚至變成負債累累，建議文化局改變遴選方向，著重表演團體的藝文拓展性與未來性。

文化局長王文翠表示，傑出團體的申請資格包括立案2年以上、每年至少1次公開演出並成立行政團隊，每年符合條件的團隊約20個，並不會有團體長年受補助；議員邱于軒則認為，獲選率近2成，代表競爭大、總金額不足；王文翠回應，此計畫是針對經營面補助，另有表演類補助計畫及常態藝文補助計畫供申請。

文化局為獎勵本土優秀演藝團體穩定行政營運，提升創作水準，每年公開辦理補助，以4至6團為原則，每案獎勵金額最低30萬、最高150萬，今年總經費360萬、中央補助180萬。

團隊 文化局 議員 邱于軒

延伸閱讀

肥中央、瘦地方？學者揭竹市繳稅3千億 中央統籌分配款卻僅高雄15%

浪漫雨豆樹下互許終身 高雄Hakka婚禮贈好禮

高雄最美魚市場上演黑鮪魚分解秀 219公斤現切試吃引暴動

爭取輝達設研發中心 陳其邁：高雄可提供最好服務

相關新聞

高雄藝文團體補助 遭疑大品牌拿走

文化部每年編預算供縣市獎勵地方傑出演藝團隊，高雄市含補助加上自籌款共300多萬元，每年從20個申請團體中選出4至6個獎助...

新聞眼／資源患不均 藝文發展易失衡

文化部扶植藝文團體的預算有限，不患寡而患不均，高雄市近3年入選獎勵補助的地方傑出演藝團體，重複性高，資源集中在少數團體，...

屏東恆春敬老金設限 居民怨不公

屏東縣恆春鎮重陽、春節及端午都發敬老金，端午節有4名百歲人瑞可領3.6萬元，但此社會福利須2014年底前設籍恆春才能享有...

澎湖東衛坑道變身藝廊 戰地遺址活化綻文化氣息

澎湖東衛坑道，不再是早期的戰備設施，在澎湖縣政府既保存歷史又活化再利用下，搖身變成綻放文化氣息的藝廊坑道，今天正式對外開...

金門近期觀光業冷清 縣府力推新觀光形象影片搶客

金門觀光產業近期相當冷清，金門縣政府今天表示，將推出的觀光形象影片「相遇金門」，以透過視覺主體的不同型態、動態做巧妙的拼...

金門青農再創佳績 3人入選今年全國百大青農紅榜

金門青農再創佳績！ 今年共有3人入選全國百大青農，展示金門青農實力和潛力，這3位優秀青農分別是友善循環種植有機蕈菇與蔬菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。