快訊

台積電明起買自家股票3249張 發重訊「區間價上看1281元」

「台版藍可兒」母女搭電梯後消失16年 丈夫修水塔摔死留謎團

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

改善馬祖水庫優養化 引進日本技術淨化水質

中央社／ 連江5日電

馬祖南竿4座主要供水水庫均有優養化問題，連江縣環境資源局引進日本技術，號稱「優養化剋星」之多層複合濾料水質淨化系統（MSL），降低水中磷含量。

連江縣議會今天議程為南竿縣政考察，環境資源局長陳忠義簡報時指出，南竿4座水庫儲水，目前均抽取至儲水沃水庫集中水質淨化後，再供至自來水廠。但因馬祖水庫普遍優養化嚴重，水中高濃度磷雖對人體無害，但會造成藻類滋生影響水質。

陳忠義說，為解決優養化問題，參照澎湖成功水庫等處成功經驗，於儲水沃水庫上壩設置共4水槽MSL系統，並於今年完成優化，目前每日處理能力達100噸，可除去水中50%氨氣與40%總磷，且不須耗材費用，維護簡便，根據日本經驗至少可使用30年。

國民黨籍連江縣議員曹丞君指出，監控池並未加蓋，周圍種植櫻花樹且無任何門禁設備，民眾可自由進出，建議裝設監視器，防止有心人士企圖污染水源。陳忠義回應，將會再檢討防範措施。

南竿 日本 水庫 水質 馬祖

延伸閱讀

台南3大水庫2天進帳逾3400萬噸 水庫人員：「轉大人」態勢

石門水庫蓄水量回到2個半月前 升破7000萬噸大關

今強降雨大進補！ 曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

相關新聞

澎湖東衛坑道變身藝廊 戰地遺址活化綻文化氣息

澎湖東衛坑道，不再是早期的戰備設施，在澎湖縣政府既保存歷史又活化再利用下，搖身變成綻放文化氣息的藝廊坑道，今天正式對外開...

金門近期觀光業冷清 縣府力推新觀光形象影片搶客

金門觀光產業近期相當冷清，金門縣政府今天表示，將推出的觀光形象影片「相遇金門」，以透過視覺主體的不同型態、動態做巧妙的拼...

金門青農再創佳績 3人入選今年全國百大青農紅榜

金門青農再創佳績！ 今年共有3人入選全國百大青農，展示金門青農實力和潛力，這3位優秀青農分別是友善循環種植有機蕈菇與蔬菜...

屏東議員批全民運制服欠美感 縣府：設計尚未定案

2024全民運動會在屏東，2月揭開主視覺後相關周邊延伸設計，今天國民黨屏東縣議員陳揚批評全民運服裝設計欠美感，縣府回應，...

高美館30周年館慶 邀民眾體驗多元藝術活動

高雄市立美術館今年30週年，慶生活動從8日啟動，活動包括「青春印記」展覽、美味同慶、手作工坊、室內音樂會等，還有即將展出...

浪漫雨豆樹下互許終身 高雄Hakka婚禮贈好禮

高雄市政府客家事務委員會表示，不限性別、國籍，即日起至7月30日止報名高雄「Hakka婚禮」，錄取新人每對可獲1萬元禮券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。