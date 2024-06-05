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金門近期觀光業冷清 縣府力推新觀光形象影片搶客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府新推出的觀光形象影片《相遇金門》，當畫面轉到全台最長跨海大橋，其纜繩延續日曬麵線源遠流長感。圖／縣府提供
金門縣府新推出的觀光形象影片《相遇金門》，當畫面轉到全台最長跨海大橋，其纜繩延續日曬麵線源遠流長感。圖／縣府提供

金門觀光產業近期相當冷清，金門縣政府今天表示，將推出的觀光形象影片《相遇金門》，以透過視覺主體的不同型態、動態做巧妙的拼接結合，在影片中運用多變的視角，創造出新的畫面構圖，也利用視覺衝擊，讓觀眾感受多重樣貌的金門，希望吸引遊客到金門遊玩。

縣府觀光處表示，金門擁有得天獨厚的觀光資源，無論是不同層次的美食、百年文化傳統或是過去戰爭留下的歷史痕跡，皆是成就金門的養分與底蘊。此次發表的觀光形象影片，片中透過分割畫面的巧妙運用，將金門的交通工具、美食、景點及傳統文化等各方面結合起來，展現金門獨有的魅力。

觀光處說明，從一開始以美食搭配海上旅遊，設計百年老店特有油條接續藍色公路遊船，巡航揭開一連串金門特有風情。如以全臺唯一官窯的金門陶瓷廠所製青花瓷拼接傳統子婿燈、傳統宴菜及異國料理呈現藝韻，續融合金門島上最盛大民俗慶典迎城隍及傳統打花草藝陣，吸引遊客蒞金體驗宗教觀光。

而當場景拉回全台灣現存唯一的坑道式榴炮陣地-獅山砲陣地，隨著八吋榴砲的膛線旋轉，這扭轉823砲戰戰局的震東巨砲，如旭日東昇般開啟戰備坑道全新意義，縣府打造商業模式讓它成為高梁酒窖，互映金門人堅韌濃烈與大膽創新的精神，並支撐起地方經濟。

當畫面轉到全台最長跨海大橋，其纜繩延續日曬麵線源遠流長感，當燈光亮起那一刻，金門大橋不僅是連接大小金門的交通要道，更是串起象徵兩岸和平的觀光之橋。結尾來到摩西分海-建功嶼，一處在退潮時會出現海中大道的神秘之島，是帶著親子共賞潮間帶生態及落日景緻的絕佳景點；就讓三兩成群的遊客走在通往建功嶼步道上，與您一起《相遇金門》。完整影片可以關注Youtube和FB的《樂遊金門》社群。

金門縣政府新推出的觀光形象影片《相遇金門》，以透過視覺主體的不同型態、動態做巧妙的拼接結合，在影片中運用多變的視角，創造出新的畫面構圖。圖／縣府提供
金門縣政府新推出的觀光形象影片《相遇金門》，以透過視覺主體的不同型態、動態做巧妙的拼接結合，在影片中運用多變的視角，創造出新的畫面構圖。圖／縣府提供

影片 美食 金門大橋

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