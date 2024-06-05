金門青農再創佳績 今年3人入選全國百大青農紅榜

金門青農再創佳績！ 今年共有3人入選全國百大青農，展示金門青農實力和潛力，這3位優秀青農分別是友善循環種植有機蕈菇與蔬菜的何紀震，以及無毒友善飼養放牧羊的風車牧場專家洪銘志和陳弘銘。農業部農村發展及水土保持署台南分署長邱啟芳和畜試所總所長黃振芳，昨天跨海到風車牧場及小島良采有機菇場貼榜慶賀。

獲獎的金門縣青農小島良采何紀震，他在志願役退伍後到金門幫忙父親種太空包香菇 ；菇場歷經2016年颱風摧毀，卻從颱風過後金門島上殘木來作為原物料的發想 ，也發現木麻黃木質素豐富 ，能作為菇包木屑材料的新選擇，開始藉就地取材不仰賴外部資源，從木頭粉碎、太空包製作及植菌，再到香菇的栽培 ，還取得有機驗證，不僅島上吃得安心，也試圖解決離島不易取得其他有限資源的地域性限制 。

另外2位獲獎的青農是風車牧場陳弘銘與洪銘志，2位曾是國立海洋大學環境生物與漁業科學系同學，陳弘銘來自金門、洪銘志來自澎湖，同為離島人，感情甚篤，後來聯手在金門成立風車畜牧場，引進台灣「高床」技術養酒糟羊，目前養600多隻羊，是金門規模最大養羊畜牧場，2人都說最大願望，是要讓金門羊農有錢賺，希望「金門酒糟羊」成為金門羊農的領頭羊，引領更美好的農業未來。

陳弘銘說，從事畜牧業10多年，曾遇過很多挫折，感謝過程中很多貴人幫忙，讓他們成長，甚至還開發金門羊肉爐，希望團隊越來越成長；洪銘志也說，金門畜牧業原先都很傳統，在自家後院圈養而已，他們進入這個領域5年多，將羊農串連起來，研發冷凍羊肉爐，慢慢闖出名號，也帶來獲利，希望未來能帶領大家繼續往前走。

這3位獲獎者都是來自金門青農聯誼會，據了解，36名會員有5位獲得百大青農殊榮，1位獲得十大神農稱號，1位獲得永續善農稱號，近20%的比例表現非常優異，證明金門青農聯誼會在培養優秀農業人才方面的卓越成就。