高雄最美魚市場上演黑鮪魚分解秀 觀光客試吃生魚片喊「美味」

被網友稱為高雄最美魚市場的「鼓山魚市場」，今天有日本料理櫃位廠商以每公斤500多元價格，從屏東東港買來一尾重達219公斤黑鮪魚，請專業解魚師傅現場表演鮪魚分解秀，將切下來的魚肉做成生魚片，讓觀光客試吃，吃到的人直呼「又油又香，真好吃！」

在鼓山魚市場設櫃的大手町刺身老闆陳冠宏說，現在是黑鮪魚季節尾期，這時期捕獲的黑鮪魚因為交配完畢，體內蓄積的油脂不像正期那麼豐富，但只要捕獲過程中避免讓魚體掙扎，造成乳酸堆積讓魚體中心的溫度上升而發生「焚身」現象，肉質其實更清爽鮮美，不管用來做生魚片，或者熟食料理，都很適合。

陳冠宏表示，前一陣子新聞報導黑鮪魚價格崩盤，但其實黑鮪魚價格會因為鮮度不同而天差地遠，當天黑鮪魚最低的拍賣價1公斤100元，而且那種黑鮪魚不能做生魚片，只能做罐頭，之後黑鮪魚價格恢復平穩；他今天在東港買到的這尾黑鮪魚重量219公斤，拍賣價格1公斤500多元，「品質好的魚才有這種價格！」

陳冠宏今天下午3時許，把這尾219公斤的黑鮪魚從貨車搬運下來，用推車拉近鼓山魚市場，準備由專業解魚師傅表演分解秀，路過的學生看到黑鮪魚差點卡在鼓山魚市場門口，當場驚呼：「好大的魚！」許多遊客聞聲過來圍觀。