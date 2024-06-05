澎湖東衛坑道變身藝廊 戰地遺址活化綻文化氣息

澎湖東衛坑道，不再是早期的戰備設施，在澎湖縣政府既保存歷史又活化再利用下，搖身變成綻放文化氣息的藝廊坑道，今天正式對外開展。

澎湖馬公東衛坑道「坑道藝廊」，今天由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁及副議長藍凱元、馬公市長黃健忠與旅遊處長陳美齡及多名議員等人共同啟動，揭開坑道飄逸著文化氣息的面紗。

陳光復表示，澎湖自元朝起便設有巡檢司，戰略位置極為重要，自古以來都是兵家必爭之地，這些歷史背景為澎湖留下豐富且珍貴軍事遺址，這些遺址深刻傳達澎湖的戰地歷史痕跡；縣府透過資源整合，向觀光署爭取新台幣800萬元經費，辦理「東衛坑道遊憩區景點建置工程」，結合在地豐富觀光資源與文化特色，既保存歷史，更活化這充滿戰地韻味的東衛坑道。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖戰略位置重要，扼控台灣海峽，戰地設施相當多，馬公東衛坑道是早期軍方遺留戰備設施之一，在縣府全力推動軍事觀光，爭取觀光署經費補助下，終讓原本湮沒在荒煙蔓草的東衛坑道重見天日。

旅遊處為活化東衛坑道，在與地方人士溝通後，改以藝廊方式呈現，今天起在坑道內，展出在地石雕家呂孟鴻、陶藝家呂翊菁、攝影師陳成平等，以及花火節得獎作品展出，讓坑道搖身變成藝廊坑道。

縣府表示，馬公東衛坑道，是早期軍方遺留戰備設施，坑道長約120公尺、寬約4公尺，緊鄰東衛天后宮，旁有還有清朝時期開鑿的「正甘泉萬代井」古蹟，未來每天上午9時至下午5時開放，將是澎湖一處新興的坑道藝術新亮點。