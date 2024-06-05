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高美館30周年館慶 邀民眾體驗多元藝術活動

中央社／ 高雄5日電
高美館「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」6月29日登場。圖／高美館提供
高美館「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」6月29日登場。圖／高美館提供

高雄市立美術館今年30周年，慶生活動從8日啟動，活動包括「青春印記」展覽、美味同慶、手作工坊、室內音樂會等，還有即將展出的「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」特展。

高美館代理館長林羿妏表示，高美館是全台首個由公部門美術館轉型為行政法人的美術館，除擁抱高雄藝術與關懷在地，也持續與國際合作，結合跨域資源整合多元平台。走過30年風華的高美館，將持續透過藝術成為與高雄共同邁進的美好存在。

高美館今天發布新聞稿指出，高美館於1994年6月12日誕生，30周年館慶日也特地選在端午連假，將在8日舉辦慶生活動。高美館以「南南而立」主題展開系列慶生活動，在社群媒體臉書（Facebook）上以「三十日的回憶之詩，三十年的青春喃喃」專欄，自5月14日起，連續30天，細數高美館成長點滴。

此外，「高美30」南南而立室內音樂會，由演出團隊Taiwan Connection（TC），帶來莫札特「嬉遊曲」為高美館慶生，以及現代作曲家希馬創作的「給三支木管的五首小品」，為高美館生日奏樂。

高美館也推出「高美30」專屬手作工坊，邀請民眾一同手作高美30紀念吊飾，透過打造30周年專屬紀念鋼印的手工皮革鑰匙圈，把美好與祝福帶回家。

「從我的書櫃到您的書櫃」呼應世界閱讀日，2024年4月23日在高美館雕塑大廳登場，只要購買高美書屋活動系列提袋任一款，就可用提袋裝書、裝好裝滿，且購買提袋當日憑購買發票享全天免費入館（不含售票特展）。

世界閱讀日 生日 社群媒體 音樂會 高美館 高雄市立美術館

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