快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前國代黃昭凱去世享壽82歲 賴總統任治喪榮譽主委

中央社／ 台南5日電
前國大代表黃昭凱1日辭世，訂於6月9日辦理入殮及火化儀式，屆時將以民進黨黨旗覆棺致敬，15日舉行追思禮拜。圖／取自林俊憲臉書
前國大代表黃昭凱1日辭世，訂於6月9日辦理入殮及火化儀式，屆時將以民進黨黨旗覆棺致敬，15日舉行追思禮拜。圖／取自林俊憲臉書

前國大代表黃昭凱6月1日去世，享壽82歲。治喪委員會由總統賴清德擔任榮譽主任委員，喪禮事宜預定9日入殮及火化，屆時將以民進黨旗覆棺致敬，15日將舉行安息追思禮拜。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃昭凱畢生奉獻台灣民主運動，1日去世，各界近日共同成立治喪委員會，由賴總統擔任榮譽主任委員、台南市長黃偉哲擔任主任委員，全力協助治喪事宜。

治喪委員會規畫，黃昭凱入殮儀式9日下午1時30分在台南市殯儀館懷悌廳舉行，再送往台南市立火化場火化，未來將長眠於台南市基督教墓園；15日將在台南市虹韻文創中心舉行安息追思禮拜。

市府表示，黃昭凱出生於1942年，台南市人，曾任第2屆、第3屆國大代表，早年從黨外抗爭、民進黨創黨到台灣民主化，對民主運動幾乎無役不與。此外，黃昭凱1980年代起致力於照顧美麗島受難者家屬，也率先為228事件平反，1995年創辦南都廣播電台，更成為解嚴後南部地區重要民主倡議平台。

殯儀館 民進黨 賴清德 黃偉哲

延伸閱讀

賴清德任治喪榮譽主委 前國代黃昭凱15日辦追思禮拜

精神不可分割 嚴德發：退輔會所屬單蔣公銅像不允許動

前國代黃昭凱逝世 總統府：賴清德深表哀痛不捨

賴清德日前曾私下探望…前國代黃昭凱「Uncle Kai」今午逝世 享壽82歲

相關新聞

屏東議員批全民運制服欠美感 縣府：設計尚未定案

2024全民運動會在屏東，2月揭開主視覺後相關周邊延伸設計，今天國民黨屏東縣議員陳揚批評全民運服裝設計欠美感，縣府回應，...

高美館30周年館慶 邀民眾體驗多元藝術活動

高雄市立美術館今年30週年，慶生活動從8日啟動，活動包括「青春印記」展覽、美味同慶、手作工坊、室內音樂會等，還有即將展出...

浪漫雨豆樹下互許終身 高雄Hakka婚禮贈好禮

高雄市政府客家事務委員會表示，不限性別、國籍，即日起至7月30日止報名高雄「Hakka婚禮」，錄取新人每對可獲1萬元禮券...

高雄最美魚市場上演黑鮪魚分解秀 觀光客試吃生魚片喊「美味」

被網友稱為高雄最美魚市場的「鼓山魚市場」，今天有日本料理櫃位廠商以每公斤500多元價格，從屏東東港買來一尾重達219公斤...

海委會攜手新住民走訪旗津 探索海洋中女性角色

海委會今天在旗津舉辦「她們的海，在地深耕海洋文化女力」活動，邀請印尼、越南和泰國等20名新住民與新二代姐妹體驗台灣食魚文...

前國代黃昭凱去世享壽82歲 賴總統任治喪榮譽主委

前國大代表黃昭凱6月1日去世，享壽82歲。治喪委員會由總統賴清德擔任榮譽主任委員，喪禮事宜預定9日入殮及火化，屆時將以民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。