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世界環境日小琉球淨灘 125志工清出252公斤海廢

中央社／ 屏東縣5日電
屏東縣政府環保局5日在小琉球舉行淨海淨灘等活動，有來自恆春半島及小琉球的潛海戰將響應，5日在中澳沙灘周邊海域淨海。圖/屏東縣政府環保局提供（中央社）
屏東縣政府環保局5日在小琉球舉行淨海淨灘等活動，有來自恆春半島及小琉球的潛海戰將響應，5日在中澳沙灘周邊海域淨海。圖/屏東縣政府環保局提供（中央社）

今天是世界環境日，屏東縣政府環保局小琉球舉行淨海淨灘等活動，來自白沙國小、第五岸巡隊等團體共125名志工，在中澳沙灘海陸同步清理，共計清出252公斤海洋廢棄物

環保局今天發布新聞稿表示，清晨在小琉球中澳沙灘活動開始，有來自恆春半島及小琉球的潛海戰將，以及海洋志工隊、白沙國小師生、第五岸巡隊、大鵬灣國家風景區管理處、琉球區漁會及琉球鄉公所等共125名大小志工海陸同步清理，共計清出252公斤海洋廢棄物，其中以廢棄漁網為最大宗。

除淨海淨灘外，活動也包含環島大闖關，於島上4座聚落式汙水處理場設海洋保護標語打卡點，同時開箱汙水場由專人介紹水質淨化流程，讓民眾近距離感受到汙水處理及水資源重要性；沙灘上設置海洋環境教育系列關卡，透過寓教於樂闖關活動來傳達海洋保育的重要。1名白沙國小學童開心表示，收穫滿滿，原來保護家鄉海洋，「我也可以做得到」。

環保局說，今天適逢世界環境日，同時也為迎接6月8日國家海洋日，擇定在四面環海的小琉球辦理淨海淨灘；小琉球擁有豐富珍貴的海洋生態資源，遊客量增加卻造成環境負荷等問題，落實全民綠生活成為重要課題。

環保局指出，縣府推動潛海戰將邁入第4年，已有232名海洋志工加入淨海行列；近年也推動琉行杯共享行動、奉茶站、電動機車及海廢帶回等政策，鼓勵共享取代持有、源頭減廢，盼縣民與旅客能共同為海洋環境永續盡一分心力。

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