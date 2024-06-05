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端午連假墾丁再掀搶房熱 觀察暑假旺季訂房卻皺眉
端午3天連假將至，國內觀光旅遊指標性的屏東墾丁地區，重現大假日的搶訂房榮景，核心地區連假前兩天多已滿房，周邊也有八成，預估湧入6萬旅遊人潮，縣警局規畫在台1線枋寮至枋山段和台26線實施交通管制措施， 「台灣好行」墾丁快線及大鵬灣琉球線也推出電子票證半價優惠，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具，減少壅塞。
據屏縣府交通旅遊處統計，端午3天連假，恆春半島整體旅宿訂房率約六成，前兩天，墾丁核心地區訂房率多已滿房，周邊八成，最後一天約六成；墾丁一家五星飯店主管說，出國解封後，自去年暑假開始，墾丁的住房就持續低迷，只在農曆春節、清明和端節和中秋等連假才出現訂房熱，其他時段淡的可以，6月底進入暑假旅遊旺季，房價將調至旺季高價位，從目前的訂房狀況觀察，估計和去年同期相當，維持在平日五至六成、假日七至八成的中標水準，對飯店來說只是勉強及格，怎不搖頭。
台1線屏鵝公路是往返旅遊勝地墾丁及台東的交通要道，警方預估8日南下會達3萬車次的超高峰，9、10日的北上車潮亦然；南下高峰期將調撥台1線436.5至445.5公里車道，北上高峰期則調撥453.1至460公南下車道，並視車潮分流，同時出動交通快速疏導部隊排除車禍及塞車狀況；台26線恆春段部分，自連假首日下午5時至夜間劃定墾丁大街為行人徒步區，車輛改走大灣路，周邊禁止路邊停車。
為鼓勵連假期間遊客搭乘大眾運輸工具，屏東客運推出搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均享半價優惠（限全票乘客），其中，行經屏東縣境的台灣好行路線有「9189」墾丁快線以及「9127D」大鵬灣琉球線，使用電子票證搭乘墾丁快線，原價352元優惠後只要176元、大鵬灣琉球線原價106元優惠後只要53元。
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