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旗津渡輪、公車運能足 輕軌旗津延伸線現階段不興建

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市有5處渡輪站及3條航線，去年載客量餘540萬人次，旗鼓航線是往來旗津主要航線。記者潘奕言／攝影
高雄市有5處渡輪站及3條航線，去年載客量餘540萬人次，旗鼓航線是往來旗津主要航線。記者潘奕言／攝影

輕軌旗津延伸線現階段不會興建，旗津的大眾運輸目前有公車及渡輪，渡輪為最主要交通工具，高雄市有5處渡輪站及3條航線，去年載客量餘540萬人次。交通局表示，現階段渡輪及公車的班次及運能，均能滿足旗津鄉親交通運輸需求。

據交通局統計，去年3條渡輪航線載客量，分別為旗津–鼓山線513萬9256人次、前鎮–中洲線14萬2712人次、棧貳庫–鼓山–旗津線12萬7015人次。旗津–鼓山線4至6分鐘一班，前鎮–中洲線20至30分鐘一班。

交通局表示，目前共有12艘渡輪，預計今年7月及11月陸續有2艘電動渡輪加入營運，並汰換老舊船隻。其中旗鼓航線是往來旗津主要航線，目前船隻數量足夠應付班次調度，運能也能滿足需求。

若遇到連續假日，輪船公司會排定疏運計畫，連續假期尖峰時段增加到5艘渡輪來加強運輸；另外也會加派人力、加立排隊長度等候時間標示，降低因民眾等候造成的不耐。經去年多個連續假期觀察，排隊長度已大幅縮短。

市議員簡煥宗說，這幾年旗津渡輪問題的確大有改善，人車排隊壅塞時間縮短，沒聽到旗津鄉親抱怨。不過目前路線過於單一，希望未來在兼顧旅客需求及輪船公司營運狀況下，開發更多航點及航線，讓旗津交通更方便、促進觀光。

另外旗津的公車現有紅9旗津幹線，及35路公車2條路線，紅9是旗津對外主要公車，平日每日有50班次、假日有44班次，平均每車次運量27人，交通局表示，目前運能充足。

高雄市有5處渡輪站及3條航線，去年載客量餘540萬人次，旗鼓航線是往來旗津主要航線。記者潘奕言／攝影
高雄市有5處渡輪站及3條航線，去年載客量餘540萬人次，旗鼓航線是往來旗津主要航線。記者潘奕言／攝影

公車 航線 連續假期

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