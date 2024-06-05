高雄3年花千萬扶植21個演藝團體 議員憂多數申請未通過

文化部每年編預算提供各縣市獎勵地方傑出演藝團隊，高雄每年獲中央補助近200萬，加上地方自籌共300餘萬，每年有近20個演藝團體申請，僅4至6個團體獲補助，金額30至150萬元不等，據統計近3年來有49團申請，僅補助21團，總金額980萬；議員認為過半數申請未通過，擔心有團體長年受補助、壓縮其他團體空間。

為獎勵本土優秀演藝團體穩定行政營運，提升創作水準，高市文化局依「文化部補助直轄市及縣市政府辦理縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫作業要點」，每年用公開徵選、委員審查方式辦理，以4至6團為原則，每案獎勵金額最低30萬、最高150萬，今年總經費360萬、中央補助180萬。

該計畫徵選條件包括團體需有執行計畫顧問、行政人員、2年內參加市府培訓課程，不得已接受中央補助，過往績效不佳或無正當理由延遲結報者不得申請；議員邱于軒認為，計畫並未限制同一團體不得重覆申請或限制申請年限，擔心有團體長年接受補助，壓縮其他團體空間，同時應檢討預算是否充足、增加扶植量能。

議員郭建盟說，該經費是文化局經常性補助，歷年卻用墊付案送進議會，而非文化局常態預算，議會就無法得知每年決算金額，進而監督業務執行情形，判斷金額是否足夠或應刪減，他要求未來經常性補助案應直接編入公務預算中，將每年扶植演藝團體成效在預算書中詳列出，確定該計畫有確實幫助各個演藝團體。

文化局長王文翠表示，近3年來有49團申請，共補助21團，金額達980萬，文化部針對地方執行成效，每年核定補助金額不同，地方須依照該金額編列50%自籌款，因此難以固定公務預算編列；她強調高市每年扶植4到6個演藝團隊，金額已達300多萬，用意是希望地方演藝團體壯大，能獨立申請中央傑出團體補助。

王文翠表示，傑出團體有許多申請的硬條件，包括立案2年以上、每年至少1次公開演出並成立行政團隊，每年符合該條件的申請團隊約20個，在條件篩選下不會有團體長年受補助；議員邱于軒認為，補助率近2成，代表競爭度大、總金額不足；王文翠回應該計畫是針對團體經營面補助，另外還有表演類補助計畫可供申請。