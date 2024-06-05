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探索海洋迎風啟航 第5屆國家海洋日高雄將登場

中央社／ 高雄5日電

第5屆國家海洋日慶祝活動15日將在高雄港16號、17號碼頭登場，有逾百艘帆船與獨木舟匯集上演壯闊「航海大會師」、4000噸級雲林艦成軍典禮及超過百攤主題海洋市集。

海洋委員會主委管碧玲、美國在台協會高雄分處副處長顧杉明等人今天至海委會1樓出席「2024第5屆國家海洋日、雲林艦成軍典禮暨航海大會師」活動發布會，由「Amis旮亙樂團」演出「土地之歌」為會議揭開序幕。

管碧玲表示，國家海洋日緣起是呼應聯合國2009年起將每年6月8日訂為「世界海洋日」，希望世界各國向人類賴以生存的海洋致敬，今年聯合國以「喚醒新深度」為主題，呼籲大眾提升海洋探索，以實際行動改變自己與海洋關係。

管碧玲指出，台灣2019年公布「海洋基本法」時將每年6月8日定為「國家海洋日」，這次主題呼應總統賴清德就職演說提到「探索海洋」未來施政推動方向，定為「探索海洋，迎風啟航」。

管碧玲表示，活動將重現先民與海洋互動生活方式及智慧，展現百年舟船記憶及技藝，當天高雄港會集結超過100多艘獨木舟與帆船，另外也展現保衛海疆決心及肩負守護未來世代責任，舉行第3艘4000噸級救難巡防艦「雲林艦」成軍典禮。

海委會指出，第5屆國家海洋日15、16日舉辦，為期2天活動還設有6大主題展區海洋大市集，包括「海洋科普小學堂」、「海洋星攻略」、「海好有你」、「大港創客」、「海派文創」、「食尚玩海」，超過百攤特展讓民眾瞭解船舶構造與海洋知識，歡迎參與一同探索海洋。

獨木舟 管碧玲 雲林

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