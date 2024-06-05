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高雄第二過港隧道走漁港路 輕軌旗津延伸線不共構興建

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄過港隧道延壽計畫，將隧道年限從2034延至2049年。記者潘奕言／攝影
高雄過港隧道延壽計畫，將隧道年限從2034延至2049年。記者潘奕言／攝影

高雄旗津第二過港隧道已完成可行性評估並送交交通部審核，將採漁港路方案；至於民眾期待同時將輕軌延伸至旗津，經評估未達交通部自償率審議門檻，現階段不會共構興建。市議員簡煥宗表示，希望隧道預留輕軌空間，未來需要時可以興建。

高雄過港隧道1984年通車至今已40年，距離原設定年限50年只剩10年。交通部除了進行第二隧道興建評估，也啟動第一隧道延壽計畫，斥資2.19億元並於去年完工，將隧道年限從2034延至2049年。

第二隧道則有漁港路、擴建路兩路廊方案評估，最後漁港路方案因便於連接國道一號、道路現況服務水準佳、路線經過皆為公有地無用地取得費用等，各項評估均較佳而獲選。

第二過港隧道預計由漁港北三路穿越港區進入第四貨櫃中心、連結到旗津一路，總長度約2460公尺，經費逾100億元。隧道深度至少16公尺、高度8公尺，寬幅25.8公尺，單向兩快一慢車道、汽機車分流，旗津、前鎮端設置引道供汽機車立體跨越交叉。

至於輕軌旗津延伸線路廊與隧道共構，經評估共構後工程經費僅節省2.86億元，對提升輕軌經濟效益有限，未達交通部審議15%自償率審議門檻；加上路線未走擴建路，輕軌如何拉到漁港路也是個問題，最終結論不共構興建。捷運局表示，後續會視都市及社會經濟發展狀況，持續辦理評估及推動。

市議員簡煥宗表示，尊重專家評估結果，但還是希望第二隧道能預留輕軌行駛空間，以便未來有需要時興建。現在旗津上班族多騎機車搭渡輪到本島，學生則多搭公車，希望能有更多樣的大眾運輸工具供旗津鄉親選擇。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，過港隧道是否預留輕軌行駛空間，必須考量經濟效益。現旗津有多條便捷的渡輪路線、公車及旗津過港隧道，若整體評估不符效益，不建議預留輕軌空間。

高雄過港隧道延壽計畫，將隧道年限從2034延至2049年。記者潘奕言／攝影
高雄過港隧道延壽計畫，將隧道年限從2034延至2049年。記者潘奕言／攝影
輕軌旗津延伸線經評估未達交通部自償率審議門檻，現階段不興建。圖為旗津街景。記者潘奕言／攝影
輕軌旗津延伸線經評估未達交通部自償率審議門檻，現階段不興建。圖為旗津街景。記者潘奕言／攝影

交通部 輕軌

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