讓人稱羨好社福設籍門檻不友善 恆春鎮長發想均分共享鎮代有意見

屏東縣32個鄉鎮中，恆春鎮敬老金不只重陽有，過年和端午也有，端節前夕，有4名百歲人瑞再領到全國最高的每人3萬6000元大禮，但讓人稱羨的好社福，多有2014年底前的設籍限制，近年移居恆春的外地人抱怨看得到，卻多吃不到，不友善新住民；鎮長尤史經將1.4億元社福預算均分讓近3萬鎮民共享，但鎮代反映基層反彈聲大，延後即可。

恆春鎮敬老金原先是70歲以上老人且重陽節才發，2017年通過自治條例年齡從70歲降為65歲，每人1000元，70至90歲每人2000元，90歲至99歲6000元，百歲人瑞則提高到全國最高的3萬6000元，由於設籍人口不斷下降，65歲以上老人比例約17%，屬超高齡社會，因此三節發放，合計編列2700萬元，但有2014年12月31日前設籍限制。

恆春鎮符合資格的老人今年有4900多人，端節敬老禮金已陸續發放；恆春鎮代陳進興、楊志偉說，有愛上恆春好山好水的退休族遷居至此，看著同齡長者領到三節敬老金，他們卻因不符2014年12月31日前的設籍規定被排除，另台電核3廠回饋鎮民、每人每月150元的生活扶助金，也因同樣規定無法請領，他們抱怨，這不是多少錢的問題，是現行制度不盡公平，對新住民不友善，建議延後放寬或取消。

恆春鎮長尤史經說，恆春人口逐年下降已跌破3萬人，上任後生育補助加碼至每胎5萬元，國中小營養午餐補助每學期由2000元加碼至4500元，增加800多萬元預算，希望減輕家庭負擔，有助提升生育率及移居人口，代表建議將敬老金和生活扶助金請領資格的設籍條件由2014年延後， 依目前的財政狀況有困難，規畫將每年1.4億元社福預算均分，讓近3萬鎮民共享，平均每人近5000元，相信正反意見都有，要和鎮代會討論。

尤史經拋出將1.4億元社福預算均分共享的概念，鎮代表意見不一，有人認為台電核3廠明年就要除役，睦鄰回饋金未來勢必減少，在社福財源難覓下，「齊頭式均分」打破設籍限制的不平等，是較公平可行的方案，也有鎮代認為，目前社福多用在幼兒、學生和老人，30歲至60歲族群，只能領到台電睦鄰每月150元的生活扶助金， 對移居恆春的青壯外地族群，誘因不大，可做適當調整，補助青壯族群部分健保費較為合理，設籍限制對近幾年移民恆春的外地人確實不公平，均分又會引發既得利益者反彈，建議適當放寬即可。