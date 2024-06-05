端節連假將至 屏警交管措施疏端午出遊潮
今年端午連假從8日至10日共3天，屏東警方預期將湧入大量車潮，祭出交管措施，針對「東港黑鮪魚文化季」等觀光熱點加強違規取締，同時台1線視情況實施調撥車道等。
屏東縣政府警察局交通警察隊今天新聞稿指出，屏鵝公路是縣內交通旅遊要道，連假期間啟動屏鵝公路智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車潮；視車流狀況機動實施台1線水底寮至內獅路段南下調撥車道、台1線楓港至枋山路段北上調撥車道與台1線永翔路分流措施。
交警隊表示，為維護華僑市場、萬巒豬腳街、墾丁大街、勝利星村及南灣遊憩區等觀光景點周邊道路交通秩序，連假期間加強取締違規停車。
另考量墾丁大街連假人潮眾多，連假期間17至24時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改行人徒步區，車輛一律行駛大灣路。交警隊提醒，連假期間也將嚴格取締未戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及危險駕車等重大違規。
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