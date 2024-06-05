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白喬茵爆民代助理日常甘苦 有人哀怨「把男友變不見」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
立院三讀通過明年起調升民代助理費，高市議員白喬茵在臉書PO出助理群日常甘苦，認為他們應得、該得、配得。圖／翻攝自白喬茵臉書
立院三讀通過明年起調升民代助理費，高市議員白喬茵在臉書PO出助理群日常甘苦，認為他們應得、該得、配得。圖／翻攝自白喬茵臉書

立法院4日三讀通過，明年元月調漲地方民代公費助理費，國民黨高雄市議員白喬茵對此PO出助理日常甘苦，指民代助理18般武藝俱全，有人哀怨接了這份工作，男友都變不見！她認為，助理費解除凍絕對是應得、該得、配得。高雄市民意代表助理工會則肯定朝野立委不分黨派支持，相信能讓更多新血願意投身政治工作。

立法院會三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元。

民代助理費終結24年凍漲，高市議員白喬茵樂見其成，她PO出與助理的日常對話，反映助理人員從業甘苦。有助理指，早上看到一台靈車從眼前開過去，心頭一驚是不是有告別式沒參加到，漏行程了？有助理不想讓「老闆」輸掉氣勢，自掏腰胞幫活動摸彩加碼，幫老闆爭面子。

也有助理反映，「為了找哏，看了一個下午的廢片」、「百桌餐會，笑到臉都僵了」、「把老闆拍太醜，我要被殺了」；「看到有點奇怪的人士靠近老闆，趕快以自己的肉身抵擋」；「有民眾每30分鐘打來一次，只好一直陪他聊天，邊KEY資料」；「這份工作讓我把男友bang不見了」。

白喬茵表示，助理是一個集研究員、活動企劃、業務員、客服人員、行銷專員、攝影師、剪輯師、社群管理員、心靈輔導師、保全於一身的工作，擁18般武藝，薪水卻比不上以上羅列的職業。群眾只看得到台上民意代表的光芒，卻忽略台下這些充滿熱忱的孩子才是成就團隊的靈魂，因此立院終結24年的助理費凍漲，這對助理群來說絕對「應得、該得、配得」

公費助理費時隔24年終於調升，高雄市民意代表助理工會肯定朝野立委努力及各政黨支持，指民代助理費今年終於被重視並修法提升，這對各地方民代的助理來說，無疑是相當大的鼓勵。未來各服務處不論是調高薪資或增聘人力，都能減輕從業者工作上的負擔，相信能讓更多新血願意投身政治工作，替政治圈注入活力。

老闆 議員

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