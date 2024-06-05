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科技監視 長治亂丟垃圾3天41件

聯合報／ 記者潘欣中黃于凡／連線報導
屏東縣長治鄉民眾亂丟垃圾，遠端監視系統取締。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉民眾亂丟垃圾，遠端監視系統取締。圖／屏東縣環保局提供

屏東縣環保局接獲陳情，長治鄉常有民眾將垃圾堆疊住家路旁或社區出入口形成髒亂點，環保局架設遠端監視系統，3天查獲41件，都依違反廢棄物清理法告發，最高可罰6000元，另外，嘉義市去年接獲207件露天燃燒陳情案，環保局在福容voco酒店137公尺高的頂樓架設AI影像辨識攝影機加強取締，維護空氣品質。

長治鄉代理鄉長曾龍陽說，政府推行垃圾不落地多年，仍有少數民眾將垃圾放於門前或路口，要清潔隊員下車收運，影響環境衛生，也造成清潔隊員困擾，他沿街宣導效果有限，只好求助環保局。

環保局5月底在垃圾棄置熱點設遠端監視系統，透過全天候影像監控，3天查獲41件棄置垃圾案件，環保局表示，會持續透過監視錄影設施取締亂丟垃圾，一旦查獲都依違反廢清法告發，最高可罰6000元。

嘉市福容voco酒店137公尺高的頂樓架設AI影像識別攝影機，監控取締露天燃燒。圖／嘉義市政府提供
嘉市福容voco酒店137公尺高的頂樓架設AI影像識別攝影機，監控取締露天燃燒。圖／嘉義市政府提供
嘉義市環保局統計，去年露天燃燒陳情案共207件，多為家戶整理環境或空地，貪圖方便，燃燒廢樹枝葉、雜草及垃圾，稽查人員到場時往往難找到行為人。

環保局指出，已在福容voco酒店137公尺高頂樓架設AI影像辨識攝影機，透過廣角巡弋及24小時連續監控，偵測到煙霧時立刻通知稽查員前往處理，讓露天燃燒無所遁形，一旦查獲即依違反空氣汙染防制法裁罰1200元至10萬元。

環保局 酒店

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