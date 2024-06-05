聽新聞
test
0:00 / 0:00
減稅「易放難收」 學者呼籲減債
高雄去年辦117場演唱會，市府宣稱創造逾45億元經濟產值，今年仍有多場演唱會舉辦，打造演唱會之都形象，但免場租等作法一直有爭議。學者說，娛樂稅占比不高，市府若可兼顧財源，可適用於扶植本土性特定團體，不過可能導致「易放難收」，不能為減而減。
市議員白喬茵肯定市府拚演唱會經濟，但她也質疑，若依高雄國家體育場收費準則，活動日場租70萬元、場布日7萬元、門票抽成3%，以Coldplay門票5千元至2萬多元計算，1場演唱會市府至少可抽1500萬元，但市府卻允許免費開唱。
義守大學財金系主任李樑堅指出，娛樂稅的稅基占比不是很大，市府來自中央的財源很多，財政沒有非常困難，若有其他財源挹注，且在不影響整體稅收的情形下可以接受減稅，不過高雄負債還是很多，希望市府努力減債。
李樑堅強調，羊毛出在羊身上，初期為吸引國外團體來高雄表演，場租已給優惠，這些團體往往門票很高，減不減稅對他們影響不大，但若對於需要扶植的本土性藝文團體而言，確實可透過減稅來創造更多發展空間。
鄰近世運主場館的自助里長劉淯騰說，演唱會期間，左營區人潮多，甚至溢流至台南、屏東，即使降低娛樂稅，9成客滿的旅宿業也要繳稅，利大於弊。
市民說，演唱會造成交通壅塞、干擾作息，市府應要求廠商回饋市民，如告五人在宜蘭開唱，居民可以提前搶票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言