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減稅「易放難收」 學者呼籲減債

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導

高雄去年辦117場演唱會，市府宣稱創造逾45億元經濟產值，今年仍有多場演唱會舉辦，打造演唱會之都形象，但免場租等作法一直有爭議。學者說，娛樂稅占比不高，市府若可兼顧財源，可適用於扶植本土性特定團體，不過可能導致「易放難收」，不能為減而減。

市議員白喬茵肯定市府拚演唱會經濟，但她也質疑，若依高雄國家體育場收費準則，活動日場租70萬元、場布日7萬元、門票抽成3%，以Coldplay門票5千元至2萬多元計算，1場演唱會市府至少可抽1500萬元，但市府卻允許免費開唱。

義守大學財金系主任李樑堅指出，娛樂稅的稅基占比不是很大，市府來自中央的財源很多，財政沒有非常困難，若有其他財源挹注，且在不影響整體稅收的情形下可以接受減稅，不過高雄負債還是很多，希望市府努力減債。

李樑堅強調，羊毛出在羊身上，初期為吸引國外團體來高雄表演，場租已給優惠，這些團體往往門票很高，減不減稅對他們影響不大，但若對於需要扶植的本土性藝文團體而言，確實可透過減稅來創造更多發展空間。

鄰近世運主場館的自助里長劉淯騰說，演唱會期間，左營區人潮多，甚至溢流至台南、屏東，即使降低娛樂稅，9成客滿的旅宿業也要繳稅，利大於弊。

市民說，演唱會造成交通壅塞、干擾作息，市府應要求廠商回饋市民，如告五人在宜蘭開唱，居民可以提前搶票。

演唱會 義守大學

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