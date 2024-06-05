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高雄擬減徵娛樂稅 民代酸負債王

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄演唱會場次多，去年約吸引139萬人次，各大景點滿滿人潮。圖／高市府提供
高雄演唱會場次多，去年約吸引139萬人次，各大景點滿滿人潮。圖／高市府提供

高雄市府推動演唱會經濟，提案修改娛樂稅徵收自治條例，擬將部分娛樂稅減半徵收，包括職業演唱會門票3千元以內稅率減半，戲劇、音樂演奏等項目從1％調降至0.25％，議員批評指高雄負債近2400億元，是六都負債王，演唱會已經零場租、零抽成，表面光鮮亮麗，隱藏成本卻要全民埋單，連娛樂稅都要減半，不認同大型演唱會娛樂稅調降，但支持本土性藝文演出減稅。

財政局回應，修法調降娛樂稅僅影響約2千萬元，可帶動房屋稅及地價稅收增加，能彌補修法降稅的影響；為扶植及提升藝文活動，全國已16縣市調降稅率，高雄比照辦理。

議員邱于軒指出，市府賺了好名聲，卻忽略財政紀律，影響全體市民權益；小型藝文活動可減半收，但天團不要減半，不樂見市府當「盤子（冤大頭）」，沒必要錦上添花。議員陳麗娜說，市府每年支付世運主場館維護費數千萬，場租不收、娛樂稅不收，傷害大，大型經紀公司不能什麼都不負擔。

議員湯詠瑜說，修正後門票3千元以上維持稅收5%，2千至3千稅收2.5%，整體影響不大；若給門票不到1千元的團體減免，可以減輕財務負擔，增加演出機會。

財政局長陳勇勝說，近年高雄演唱會經濟市民都看得到，娛樂稅收逐年提升，今年市府歲入預算編列2.3億、歷年最高，1至5月已徵收1.2億；餐飲、住宿活絡帶動產業發展，增加財政收入，不是只有單純娛樂稅損。

陳勇勝強調，2021年起，高市府已連3年零舉借，受限債務減少131億元，現為2362億元，嚴守財政紀律。

演唱會 議員

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