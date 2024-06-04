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影／古寧頭社區歡慶端午 小朋友開心跟阿嬤學包粽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，邀請古寧國小60多位學生跟社區的長輩一起學包粽子。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，邀請古寧國小60多位學生跟社區的長輩一起學包粽子。記者蔡家蓁／攝影

端午節將至，古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，邀請古寧國小60多位學生跟社區的長輩一起學包粽子，在老人家的教導下，小朋友包的粽子從開始的「四不像」，到後來的有模有樣，讓小朋友都覺得很有成就感，直說超好玩的。

古寧頭社區在今天下午14點多邀請古寧國小學生到古寧頭社區活動中心來學習包粽子，在校長黃芸芸的帶領下，學生們都超期待，很多小朋友都說，「從來沒包過粽子，感覺應該很難」；好在社區派出8位經驗豐富的婆婆媽媽到現場指導，當中年紀最長的是96歲的阿嬤，每個人都有獨門的「包粽撇步」，讓小朋友快速學會。

在這群婆婆媽媽的細心指導下，古寧國小的學生從學習疊放兩片粽葉入手，接著放入糯米、豬肉料、綑綁粽葉、在將繩子綁緊，從一開始的手忙腳亂，到後來可以獨立完成粽子的製作，小朋友們的臉上都掛著滿滿的笑容，直說好好玩。

此外，活動上還有一「嬌點」，就是來自美國的外籍教師Malinda，今年22歲的她表示，這次來到金門教學，體驗過許多在地文化，包粽子是首次，對她而言很新鮮，也覺得很有趣，不過難度真的不小，但最後看到親手包的粽子出爐，讓她開心的猛拍照。

古寧頭社區總幹事李俊龍表示，在重大節日邀請學生來認識中華傳統文化，希望透過活動讓孩子不僅懂得吃、體驗粽子如何製作，也讓他們理解到一顆粽子來之不易，是很棒的體驗、惜福的教育。他也透露，這些包好的粽子，將分送給孩子們，及參加供餐或獨居的長輩享用。

古寧國小校長黃芸芸表示，古寧頭社區一直是該校的好鄰居，社區在每個節慶都會特別邀請學校的孩子們參與社區活動，她認為，透過活動不只是讓孩子了解包粽的過程技巧，也讓孩子了解食物得之不易，進一步認識食安議題，是一個將知識融入生活的重要學習。

古寧頭社區總幹事李俊龍表示，希望透過活動讓孩子不僅懂得吃粽子、也體驗粽子如何製作，也讓他們理解到一顆粽子來之不易，是很棒的惜福的教育。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區總幹事李俊龍表示，希望透過活動讓孩子不僅懂得吃粽子、也體驗粽子如何製作，也讓他們理解到一顆粽子來之不易，是很棒的惜福的教育。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，是來自美國的外籍教師Malinda「包粽初體驗」，直說很好玩。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，是來自美國的外籍教師Malinda「包粽初體驗」，直說很好玩。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，金寧鄉長楊忠俊、社會處長黃雅芬也到場參與。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會今天舉辦「端午節青銀包粽」活動，金寧鄉長楊忠俊、社會處長黃雅芬也到場參與。記者蔡家蓁／攝影
是來自美國的外籍教師Malinda首次體驗包粽子，直說很有趣，不過難度真的不小，但最後看到親手包的粽子出爐，讓她超開心。記者蔡家蓁／攝影
是來自美國的外籍教師Malinda首次體驗包粽子，直說很有趣，不過難度真的不小，但最後看到親手包的粽子出爐，讓她超開心。記者蔡家蓁／攝影

包粽子 婆婆 端午節

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