明華園戲劇總團「超炫白蛇傳」 6月8日屏東六堆登場

文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」第3站6月8日在屏東縣六堆紀念公園登場，明華園戲劇總團將帶去「演員演一次躺一星期」的「超炫白蛇傳」，讓當地鄉親一睹這齣經典名作。

文化部今天發布新聞稿表示，「超炫白蛇傳」以壯觀的舞台視覺景觀、奇幻華麗的舞台特效和聲光刺激，跨越地面、舞台、空中呈現演出，現場也備有消防車水柱營造「水漫金山」震撼場面，帶給觀眾身歷其境的舞台體驗。

「超炫白蛇傳」傳承青春版由孫翠鳳領銜，與女兒陳昭婷及陳昭賢3人聯手飾演不同時期的白素貞，並由孫翠鳳親自發掘的嫡傳弟子李郁真飾演許仙，舞蹈身段、唱腔、演技俱佳的晨翎飾演青蛇，陳子豪則飾演法海。

當日活動從下午2點開始，由6個傑出表演團隊輪番上場，包括屏東縣在地傑出團隊蘇家班掌中劇坊上演「今古風雲傳之英雄救美」；貓頭鷹兒童劇團演出「大路關石獅傳奇」；深耕高雄的「唱歌集」將帶來搖滾親子音樂劇「呱於醜小鴨變成搖滾巨星的那件事」音樂會。

其他還有蒂摩爾古薪舞集演出「kemeljang．知！所以？」選粹；新古典室內樂團呈現華語、台語、客語的跨域作品「臺灣客家風情畫」；曾獲客家臺灣文化獎的藍衫樂舞團，則打造歡欣鼓舞的「歡樂客家慶豐年」。