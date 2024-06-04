民代助理調薪案三讀通過 高雄民代助理工會：振奮及感謝

地方民代公費助理費調升案三讀通過，高雄市民意代表助理工會表示，去年8月成立以來，工會以爭取24年未調整的公費助理費調升為主要目標。經過一年的奔走及努力，今天終於在立法院三讀通過，各從業人員都會感到相當振奮，同時肯定朝野立委努力。

立法院今天三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文修正案，直轄市議員、縣（市）議員助理補助費，總額分別從每月原來24萬元增加至32萬元、8萬元增至16萬元。

工會表示，助理費24年來未調升，今年終於被重視並修法提升，對各地方民代助理來說，無疑是相當大的鼓勵。未來各服務處不論是調高薪資或增聘人力，都能減輕從業者工作上之負擔，也能讓更多的新血願意投身政治工作，替政治圈注入更多活力。

工會強調，公費助理費的調升只是第一步，會繼續致力於改善工作環境、福利結構以及強化民代助理輔弼議事之能力，任務尚未結束。