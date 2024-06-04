金門節日活動民眾黨不缺席 今分送應景端午香包
端午佳節將至，民眾黨金門縣黨部舉辦「端午眾情義」系列活動，今天的端午贈香包活動，吸引不少民眾到場排隊領取，縣黨部表示，即起至6月6日免費贈送2款應景粽子造型香包，各限量150個，送完為止。
台灣民眾黨金門黨部主委吳嘉將表示，端午節是中華傳統文化的一個重要節日，縣黨部特別規畫很多活動讓親子一起來參與，他也提到，連日來金門的陰雨不斷，不少地方都出現積水，可以預見過陣子，天氣逐漸炎熱，金門應該很多家戶都有蚊蠅滋擾的問題，準備應景的香包，讓大家可以帶在身上驅蟲驅毒。
除了今天啟動的贈香包活動，民眾黨金門縣黨部將於6月7日前往大同之家發送給長輩們香包，提早歡慶端午佳節，8日上午10時與下午2時也將各辦一場親子手作香包活動，由專業老師指導製作以金門傳統花帔造型的可愛香包，每場限額12組，明日起開放報名。
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