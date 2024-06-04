聽新聞
test
0:00 / 0:00
高捷岡山車站6月中履勘6月底通車 逃生避難計畫出爐
高雄捷運RK1岡山車站已完成初勘作業，預計6月中辦理履勘作業，6月底通車目標不變。高雄市捷運局公布岡山車站逃生避難計畫，緊急狀況時月台上所有旅客要在4分鐘內疏散完畢、6分鐘內逃至安全地點。
捷運局表示，岡山車站已完成工程階段最後關鍵試運轉測試項目，5月11日進行初勘並順利合格通過。經捷運團隊完成部分改善事項後，報請交通部履勘作業，預計6月中辦理進行，6月底通車的計畫不變。
捷運局表示，團隊已備妥系統機電、相關機電設備如水電、環控、電（扶）梯等履勘前置準備作業。捷運水電工程包括電氣、機械、消防三大部分，依合約規範及設計，岡山車站電氣系統可維持30分鐘緊急照明的電力供給。
另依車站防災避難計畫，在岡山車站月台最大旅客容量時，如果發生緊急狀況，月台上所有旅客可在4分鐘內疏散完畢，月台上距出口最遙遠的旅客應在總疏散規定時間，於6分鐘內逃至安全地點，確保民眾安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言