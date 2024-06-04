高捷岡山車站6月中履勘6月底通車 逃生避難計畫出爐

高雄捷運RK1岡山車站已完成初勘作業，預計6月中辦理履勘作業，6月底通車目標不變。高雄市捷運局公布岡山車站逃生避難計畫，緊急狀況時月台上所有旅客要在4分鐘內疏散完畢、6分鐘內逃至安全地點。

捷運局表示，岡山車站已完成工程階段最後關鍵試運轉測試項目，5月11日進行初勘並順利合格通過。經捷運團隊完成部分改善事項後，報請交通部履勘作業，預計6月中辦理進行，6月底通車的計畫不變。

捷運局表示，團隊已備妥系統機電、相關機電設備如水電、環控、電（扶）梯等履勘前置準備作業。捷運水電工程包括電氣、機械、消防三大部分，依合約規範及設計，岡山車站電氣系統可維持30分鐘緊急照明的電力供給。