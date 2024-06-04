快訊

喪子的悲痛共感：中外歷史上的「廣場母親」

母陳屍住家頂樓…唐治平喝到爛醉「沒反應」 昔經紀人不捨：他傻住了

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

非保育牛港鰺過度捕撈疑慮 學者：應公開產量變化

中央社／ 屏東縣4日電

牛港鰺是深受墾丁潛客喜愛的魚種，日前高雄市議員林于凱在臉書貼出漁民捕獲9公噸牛港鰺照片，引發過度捕撈疑慮，學者今天說，牛港鰺非保育類但應公開魚貨產量變化。

林于凱臉書（Facebook）貼文下方許多潛客留言表示惋惜，有人說「賣沒多少錢，肉又難吃，一群在水裡游多漂亮多好」，「經濟價值很差，但娛樂價值很高的魚種」；也有人說「每次潛水看到1 、2隻就很興奮，也會為了看一整群花錢出國，沒想到在台灣要看一整群只能看這種被撈上來的」。

長期關注環境議題的林于凱告訴中央社記者，牛港鰺在1日下午5時左右進入車城海口港，是以定置漁網捕撈，業者說每年都有1個季節遇到牛港鰺大出，從5月底開始陸續有牛港鰺大群入網。這種魚沒有禁漁期，潛水所見通常零星出現，這次大群出現在恆春引起潛水界重視。

台灣海洋大學海洋生物研究所講座教授邵廣昭表示，海口港不是保護區，牛港鰺也非保育類，以漁民立場來說並無違法。漁業署管制通常是針對產量下降魚類或破壞性漁法，作出限制漁期、漁法、總量、魚體長等管制措施，目前沒有針對牛港鰺的捕撈限制。

邵廣昭指出，任何管理措施一定要有科學數據支持，只是現在漁業年報統計資料很粗略、沒有細分到每個魚種，牛港鰺漁獲量也沒有大到有人去作研究；漁業署沒有公開捕撈量資訊，也就無從得知牛港鰺產量變化趨勢、是否應予管制。

邵廣昭說，以保育及永續立場來說，越大的魚繁殖力越強，應該要留在海裡，魚多了以後潛水觀光客也多，地方經濟一樣會繁榮，應向漁民宣導永續觀念。

林于凱 漁業署 漁民

延伸閱讀

影／拍到黑熊獲頒5萬獎金 南勢部落黑熊巡守隊成立3個月成果

台東部落保育黑熊有功 林業保育署公開表揚

林業保育署推動ESG媒合平台 41項專案供企業參與

菲國控中方非法捕撈、破壞礁群 要求北京開放黃岩島供國際監督

相關新聞

馬祖東湧燈塔120周年 7月1日點燈儀式東引島登場

為慶祝東湧燈塔120周年，交通部航港局舉辦「閃耀雙甲子，東引展風華」慶祝活動，主場將於7月1日在東引島登場，傍晚在東湧燈...

影／輪椅嬤冒雨迎媽祖 「鑽轎底」感人影片12萬人點閱

全國媽祖齊聚金門！首次舉辦的媽祖金門巡安祈福慶典在6月1、2日兩天盛大舉行，結果在第二天的後浦小鎮繞境祈福時，有一位坐著...

超萌貓狗木雕展吸客逾20萬人 為恆春半島觀光淡季注入活水

在屏東縣車城鄉海口港看海美術館開展的「極度日常」展，日本年輕女藝術家將人類最親密的貓狗夥伴，化為件件超療癒的木雕藝術品，...

擬減半收娛樂稅惹議 議員酸別忘高雄是「六都負債王」

高雄演唱會經濟商機大，市府今年編列2.3億元娛樂稅，財政局提案把部分項目減半徵收引發議論。議員批評，高雄是六都負債王，演...

民眾棄置垃圾誇張行為全都錄 屏東環保局祭科技執法無所遁形

環境部實施垃圾不落地政策18年來，民眾並不陌生，屏東縣環保局日前接獲陳情，長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，就將家中垃圾...

高雄玉荷包上架搶購一空 紐西蘭成第二大海外市場

高市府農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，首場活動6月2日於紐西蘭奧克蘭的超市舉行，高雄精品玉荷包，儘管單價創新高，仍供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。