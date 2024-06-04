影／輪椅嬤冒雨迎媽祖 「鑽轎底」感人影片12萬人點閱

全國媽祖齊聚金門！首次舉辦的媽祖金門巡安祈福慶典在6月1、2日兩天盛大舉行，結果在第二天的後浦小鎮繞境祈福時，有一位坐著輪椅的阿嬤在家人與外傭的陪同下也到街上迎媽祖，儘管下著雨，但阿嬤相當虔誠，讓負責抬著媽祖鑾轎的金門叁聖轎班會也立刻召集人手，將重達上百斤的鑾轎高高抬起，讓阿嬤可以順利「鑽轎底」，影片感動不少人，超過1天，就創下將近12萬的播放次數。

這場金門首次舉辦全國媽祖繞境活動，有來自台灣開山媽祖聯誼會各宮廟共600餘人，在地宮廟也出動500多人，包括北港朝天宮、新港奉天宮、麥寮拱範宮、財團法人台北葫蘆寺、財團法人台中水安宮、台南後壁泰安宮、高雄林園鳳芸宮與桃園龜山慈恩宮等，也將宮廟的媽祖神像請到金門一起共襄盛舉，讓活動「神氣」十足。

媽祖祈福遶境的第一天，全程長52公里，其中11.5公里徒步，其餘車巡，從南門境天后宮出發，途經湖下雙忠廟、田墩天后宮、官澳龍鳳宮、峰上天后宮、料羅天后宮等金門各鄉鎮供奉媽祖的宮廟；第二天則是繞巡金城後浦小鎮祈福。2天以來吸引數千位善男信女參與，雖然天氣不佳，但信眾們風雨無阻「與神同行」。

金門叁聖轎班會表示，看到阿嬤誠心的等待媽祖的到來，且阿嬤行動不便，無法像常人一樣「鑽轎底」，轎班人員立刻有默契的將轎子抬起，讓阿嬤完成「鑽轎底」。金門叁聖轎班會副團長許詠智說，當天那頂鑾轎大概100多斤，原本就要8個人抬，但大家想到可以幫助阿嬤，立刻就有5至6人一起加入，最後是12人，才將轎子高舉。

許詠智說，他們就是一群喜愛廟會活動的年輕人所組成，平均年齡約25歲，但最小的有國中生，金門叁聖轎班會由他跟團長李坤霖在 2018年正式組建成軍，目前團員有15人，當中各行各業都有，也有多位是台灣人。

許詠智透露，現在金門的年輕人外移情形嚴重，不少村落的廟宇在參與廟會慶典時都缺人力，所以他們扮演「救火隊」的角色，如果哪個宮廟需要幫忙，他們都會前去，像這次桃園龜山慈恩宮跨海來金門參與，需要人負責抬轎，才會找他們幫忙。