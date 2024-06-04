超萌貓狗木雕展吸客逾20萬人 為恆春半島觀光淡季注入活水
在屏東縣車城鄉海口港看海美術館開展的「極度日常」展，日本年輕女藝術家將人類最親密的貓狗夥伴，化為件件超療癒的木雕藝術品，萌照在網路引發熱烈討論，1個半月來已吸引逾20萬人參觀，因是友善寵物空間展場，5月30日又是「世界抱貓日」，也吸引不少飼主帶寵物來放閃，為正值旅遊淡季的恆春半島觀光注入活水。
「極度日常」特展呈現30組、78件狗貓木雕作品，2位日本女藝術家風格互異，卻傳達出對貓狗的愛與敬意，不論是在家門口等待主人回來的貓、在沙發上發懶的貓咪、在閣樓跳舞的貓咪派對，還是躺在地上撒嬌的柴犬，每個雕刻手法精湛、生動又寫實，在觀賞同時，也得以重新審視與貓狗的關係，貓狗不只是寵物，也是生命中心靈療癒的美麗天使。
在超萌的木雕作品外，館外高14公尺充氣擁抱貓咪，也是熱門的拍照打卡熱點；5月30日是「世界抱貓日」不少飼主特別帶寵物來放閃，因場館空間有限，假日時段還要分流；毛茸茸的可愛毛小孩，從推車裡探出頭來，乖巧坐在座位上東聞西嗅，面帶微笑甚至吐出舌頭的逗趣模樣，彷如在跟栩栩如生的雕刻作品打招呼，貓狗和平相處的畫面，也成為全場吸睛的焦點。
「現場不少萌萌綻放的燦爛笑臉，一不小心就會偷走你的心！」縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭笑說，貓狗不僅是生活中最療癒的陪伴，也是人類的好朋友，友善寵物的展場空間，也吸引毛爸媽們帶著毛孩一起旅遊，都遵守不落地的相關規範，更有民眾反饋，見到許多小可愛到訪，心情都愉悅了起來。
來自台南的吳小姐帶著4歲愛貓「叉叉」來看展，鮮少出門的牠不吵也不鬧，害羞乖巧的模樣搭配水汪汪的大眼，露出專注、好奇的眼神，萌翻不少觀展民眾；住高雄的飼主劉小姐說，這裡是友善寵物空間且停車方便，能與愛狗一起同遊是來訪的最大誘因；還有熱情民眾穿著哥吉拉與長毛猩猩裝，現場示範另類的「擁抱貓貓」，壯碩的外表配上恐龍出場的電影音效，吸引遊客爭相拍照。
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