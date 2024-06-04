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邱佳娟參選長治鄉長 展開街頭拜票盼帶來新政治

中央社／ 屏東縣4日電

民進黨屏東縣黨部徵召長治鄉民代表邱佳娟參選長治鄉長，她今天一早展開拜票行程。邱佳娟表示，全力以赴；也有熱情民眾高喊「期盼她帶給長治新政治」。

屏東縣前長治鄉長古佳川涉貪污遭判刑8年，4月請辭，因任期還有2年多，依法展開補選。選委會已公告12至14日辦理長治鄉長補選候選人登記作業，7月27日為補選投開票日。民進黨徵召邱佳娟、無黨籍吳亮慶及陳琮賀表態，藍營人選未定。

邱佳娟上午到社區據點和民眾互動、宮廟參拜，拜票過程中，許多鄉親上前加油打氣，更有民眾看到她直呼「長治林志玲」、「全國最美鄉長」等稱號；邱佳娟笑笑回應支持者「謝謝大家，自己就只是長治的鄰家女孩、大家的好厝邊」。

邱佳娟表示，現在長治人對政治紛氛圍有不好的感受，甚至可以說是失望，讓她更堅定挺身而出；10年來自己一直在努力，沒有放棄相信新政治的可能，拜託大家讓年輕人有機會把所關心的價值，帶入既有的政治結構中，哪怕只是一點點的改變。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道強調，邱佳娟是長治鄉親、也是民進黨一手栽培出來的年輕人，她對鄉鎮的發展有專業能力及執行力，而最重要的就是「正派」，這是長治鄉的領導人長年以來普遍缺乏的特質。

屏東縣 民進黨 鄉長

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