擬減半收娛樂稅惹議 議員酸別忘高雄是「六都負債王」

高雄演唱會經濟商機大，市府今年編列2.3億元娛樂稅，財政局提案把部分項目減半徵收引發議論。議員批評，高雄是六都負債王，演唱會已經不收場租，連娛樂稅都要減半，簡直是自廢武功；不認同大型演場會娛樂稅調降，但支持本土性藝文演出減稅。財政局回應，為扶植及提升藝文活動，全國已16縣市調降稅率，高雄比照辦理。

高雄去年共辦117場演唱會，創造逾45億元經濟產值。高雄市娛樂稅針對電影、歌唱、舞廳或舞場等業別不同有不同稅徵標準，財政局提案修改「高雄市娛樂稅徵收自治條例第六條」，職業演唱會門票3千元以內稅率減半，戲劇、音樂演奏等項目從1％調降至0.25％。因多位議員意見不一，全案討論後擱置。

議員邱于軒指出，高雄負債近2400億元、六都負債王，演唱會已經「零場租、零抽成」，表面光鮮亮麗，隱藏成本卻要全民買單；市府賺了好名聲，忽略了財政紀律，影響全體市民權益。邱建議，小型藝文活動可以減半收，但門票高的天團不要減半，希望市府嚴守財政紀律，不要當「盤子」，沒必要錦上添花。

議員陳麗娜說，市府每年支付世運主場館維護費數千萬元，場租不收、娛樂稅不收，傷害很大，支持降稅扶植在地藝文團體，但大型經紀公司不能什麼都不負擔。

議員湯詠瑜說，修正後門票3千元以上維持稅收5％，2千至3千稅收2.5％，整體影響不大；若能給門票不到1千元的團體有更多娛樂稅減免，可以減輕財務負擔，增加演出機會。