快訊

台股回檔跌180點收21,356點 台積電收839元跌7元

唐治平母住家頂樓身亡 警上門通知竟爛醉不知媽已離世

IG出現超惱人廣告！官方推「看完廣告才能往下滑」 網怒喊刪APP

擬減半收娛樂稅惹議 議員酸別忘高雄是「六都負債王」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員邱于軒批評，高雄演唱會已「零場租、零抽成」，不能連娛樂稅都減半徵收。記者徐白櫻／翻攝
議員邱于軒批評，高雄演唱會已「零場租、零抽成」，不能連娛樂稅都減半徵收。記者徐白櫻／翻攝

高雄演唱會經濟商機大，市府今年編列2.3億元娛樂稅，財政局提案把部分項目減半徵收引發議論。議員批評，高雄是六都負債王，演唱會已經不收場租，連娛樂稅都要減半，簡直是自廢武功；不認同大型演場會娛樂稅調降，但支持本土性藝文演出減稅。財政局回應，為扶植及提升藝文活動，全國已16縣市調降稅率，高雄比照辦理。

高雄去年共辦117場演唱會，創造逾45億元經濟產值。高雄市娛樂稅針對電影、歌唱、舞廳或舞場等業別不同有不同稅徵標準，財政局提案修改「高雄市娛樂稅徵收自治條例第六條」，職業演唱會門票3千元以內稅率減半，戲劇、音樂演奏等項目從1％調降至0.25％。因多位議員意見不一，全案討論後擱置。

議員邱于軒指出，高雄負債近2400億元、六都負債王，演唱會已經「零場租、零抽成」，表面光鮮亮麗，隱藏成本卻要全民買單；市府賺了好名聲，忽略了財政紀律，影響全體市民權益。邱建議，小型藝文活動可以減半收，但門票高的天團不要減半，希望市府嚴守財政紀律，不要當「盤子」，沒必要錦上添花。

議員陳麗娜說，市府每年支付世運主場館維護費數千萬元，場租不收、娛樂稅不收，傷害很大，支持降稅扶植在地藝文團體，但大型經紀公司不能什麼都不負擔。

議員湯詠瑜說，修正後門票3千元以上維持稅收5％，2千至3千稅收2.5％，整體影響不大；若能給門票不到1千元的團體有更多娛樂稅減免，可以減輕財務負擔，增加演出機會。

財政局長陳勇勝回應，近年高雄演唱會經濟市民都看得捯，娛樂稅收逐年提升，今年市府歲入預算編列2.3億元、歷年最高，年初至今已徵收1.2億元，租稅誘因的面向很廣，包括餐飲、住宿或其他面向都可以帶動產業發展，增加財政收入，不是只有單純的娛樂稅損。

市府每年支付世運主場館維護費數千萬元，議員陳麗娜認為，市府不能不收場租，連娛樂稅也減半。記者徐白櫻／翻攝
市府每年支付世運主場館維護費數千萬元，議員陳麗娜認為，市府不能不收場租，連娛樂稅也減半。記者徐白櫻／翻攝
議員湯詠瑜說，娛樂稅減半可挹注與扶植藝文產業，減輕他們的財務負擔。記者徐白櫻／翻攝
議員湯詠瑜說，娛樂稅減半可挹注與扶植藝文產業，減輕他們的財務負擔。記者徐白櫻／翻攝

演唱會 議員

延伸閱讀

高雄燒烤店爆「鷹犬」大戰 狗狗打輸飼主怒告業者求償

新加坡城市高峰會 高雄分享市港合一智慧治理

輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

客家「六堆日」 高雄聚300多人緬懷先民精神

相關新聞

影／輪椅嬤冒雨迎媽祖 「鑽轎底」感人影片12萬人點閱

全國媽祖齊聚金門！首次舉辦的媽祖金門巡安祈福慶典在6月1、2日兩天盛大舉行，結果在第二天的後浦小鎮繞境祈福時，有一位坐著...

超萌貓狗木雕展吸客逾20萬人 為恆春半島觀光淡季注入活水

在屏東縣車城鄉海口港看海美術館開展的「極度日常」展，日本年輕女藝術家將人類最親密的貓狗夥伴，化為件件超療癒的木雕藝術品，...

擬減半收娛樂稅惹議 議員酸別忘高雄是「六都負債王」

高雄演唱會經濟商機大，市府今年編列2.3億元娛樂稅，財政局提案把部分項目減半徵收引發議論。議員批評，高雄是六都負債王，演...

民眾棄置垃圾誇張行為全都錄 屏東環保局祭科技執法無所遁形

環境部實施垃圾不落地政策18年來，民眾並不陌生，屏東縣環保局日前接獲陳情，長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，就將家中垃圾...

高雄玉荷包上架搶購一空 紐西蘭成第二大海外市場

高市府農業局今年首次推動美加紐澳拓銷計畫，首場活動6月2日於紐西蘭奧克蘭的超市舉行，高雄精品玉荷包，儘管單價創新高，仍供...

小漁船高雄商港區違法採捕 招怨

高雄港是國際商港，為防止船舶航行發生意外，禁止採捕或養殖水產動植物，卻常有舢舨、小漁船違法在防波堤附近海域捕魚，不僅與釣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。