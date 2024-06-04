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民眾棄置垃圾誇張行為全都錄 屏東環保局祭科技執法無所遁形

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供

環境部實施垃圾不落地政策18年來，民眾並不陌生，屏東縣環保局日前接獲陳情，長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，就將家中垃圾堆疊住家路旁或社區出入口棄置點，形成製造環境髒亂的「破窗效應」，代理鄉長為此親自沿街宣導，效果依然有限，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分，以嚴格執法嚇阻違規。

「這些民眾太誇張了！」代理長治鄉長曾龍陽說，少數民眾，連垃圾車到他家門口也不願配合將垃圾丟上車，直接將家中垃圾放於門前或路口，就是要清潔隊員到府下車服務收運，讓清潔隊員苦不堪言，研判是過去長治鄉公所為服務鄉親，對民眾提早堆置於路旁垃圾，過去都會主動協助收運，卻讓這些民眾養成壞習慣，他即使親自沿街宣導，但效果有限，於是請環保局協助。

環保局為遏止此歪風，5月底在垃圾棄置熱點地區設置遠端監視系統，以高科技執法稽查取締違規，透過全天候的影像監控，即時發現並完整取證亂丟垃圾違法行為證據，3天已查獲41件棄置垃圾案件，其中徒步棄置19件，騎乘機車棄置21件，甚至還有開車載垃圾丟棄1件，另長治鄉公所近期破袋檢查也查獲2件違規案件，後續皆依法告發處分。

環保局表示，近來會持續透過監視錄影設施取締違規行為人亂丟垃圾行為，鄉公所也會進行破袋檢查，藉由嚴格執法以達到嚇阻效果，也呼籲鄉親切勿貪圖一時方便、以身試法，根據廢棄物清理法第27條第1款規定，隨地亂丟垃圾的行為最高可處新台幣6000元罰鍰，對查獲的每一起案件，鄉公所及環保局均會依法告發處分絕不姑息，共同維護公共環境整潔和縣民生活品質。

屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣長治鄉有少數民眾在垃圾車未抵達前，先將家中垃圾堆疊棄置點，形成「破窗效應」，環保局上月底架設遠端監視系統反制，3天查獲41件，將告發處分。圖／屏東縣環保局提供

垃圾車 環保局

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